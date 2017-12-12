اجتماع وزاري لمتابعة تطوير المنافذ الحدودية

المال- خاص عقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمالر ئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بحضور 4 وزراء الطيران المدني، و المالية، والنقل، وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة البرنامج التنفيذي لتطوير كافة المنافذ الحدودية. وأكد د. مصطفى مدبولي حرص الحكومة على

المال- خاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمالر ئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بحضور 4 وزراء الطيران المدني، و المالية، والنقل، وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة البرنامج التنفيذي لتطوير كافة المنافذ الحدودية.

وأكد د. مصطفى مدبولي حرص الحكومة على استكمال برنامج تطوير المنافذ وفق الخطط الموضوعة والبرامج الزمنية المحددة، مؤكداً على توفير كافة الاحتياجات اللازمة والمخصصات المالية المطلوبة لاستكمال البرنامج.

واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن خطوات البرنامج.

وبحث الاجتماع الاحتياجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة. حيث تم التأكيد على أهمية إحكام السيطرة على جميع المنافذ، لضبط حركة الصادرات والواردات، ومواجهة عمليات التهريب، للحفاظ على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لمكافحة التهرب الجمركي، حيث تمت الإشارة إلى تشكيل إدارات متخصصة لمعرفة وتحليل المعلومات الخاصة بالبضائع قبل وصولها إلى المنافذ، مع القيام بتجهيز عدد كبير من الموانئ والمطارات بأجهزة فحص حديثة، بالإضافة الى الربط الالكتروني لضبط المنظومة