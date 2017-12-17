اجتماع وزاري لبحث تنفيذ مشروعات بنصف مليار دولار فى الصعيد

خاص عقد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم حضره وزراء التجارة والصناعة، و التنمية المحلية، و التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمحافظات ال

خاص

عقد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم حضره وزراء التجارة والصناعة، و التنمية المحلية، و التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمحافظات الصعيد، وفق بيان

وخلال الاجتماع تم بحث الموقف المتعلق بتمويل البنك الدولي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والموجه لمحافظتي سوهاج و قنا بقيمة ( ٥٠٠ مليون دولار)، حيث تم اعتماد خطة التنمية المقترحة للعام الأول للبرنامج والمقرر تنفيذها اعتباراً من شهر يناير المقبل بالمحافظتين.

وتناول التقرير الذي تم عرضه في الإجتماع المشروعات التي سيتم تنفيذها بمحافظة سوهاج والمقرر تنفيذها في ثماني قطاعات بتكلفة إجمالية قدرها مليار و120 مليون جنيه، منها 14 مشروعاً في مجال الصرف الصحي يستفيد منها 3 مراكز و12 قرية بالمحافظة، إلي جانب 10 مشاريع في مجال تطوير المناطق الصناعية والدعم الفني للتجمعات الصناعية يستفيد منها 4 مراكز بالمحافظة، و6 مشروعات للطرق ذات الأولوية الملحة يستفيد منها 6 مراكز بالمحافظة، بالإضافة إلي 3 مشروعات لدعم الإحتياجات المحلية، و4 مشروعات لتغطية الترع في المناطق الحيوية يستفيد منها 3 مراكز بالمحافظة، و3 مشروعات لتنمية المناطق الأثرية، ومشروعين لتوصيل مياه الشرب، إلي جانب مشروعين للخدمات الطبية والبيطرية.

فيما شملت المشروعات المقترحة بمحافظة قنا المقرر تنفيذها في خمس قطاعات بتكلفة إجمالية قدرها 930 مليون جنيه، منها 5 مشروعات للصرف الصحي يستفيد بها 5 مراكز و12 قرية بالمحافظة، إلي جانب 8 مشروعات لتوصيل مياه الشرب والتي يستفيد منها 6 مراكز و9 قرى بالمحافظة، و7 مشروعات للدعم الفني للمحافظة، و8 مشروعات لتطوير المناطق الصناعية والدعم الفني للتجمعات الصناعية، بالإضافة إلي 3 مشاريع لتطوير البنية التكنولوجية بالمحافظة.

