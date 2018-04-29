اجتماع وزاري: التوصل لنتائج إيجابية في قضيتي تحكيم

المال - خاص ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور وزراء الاسكان، الاستثمار، البترول، العدل، المالية، العدل، المالية، التعليم العالي، وقطاع الأعمال العام.وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على استكمال

المال – خاص

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور وزراء الاسكان، الاستثمار، البترول، العدل، المالية، العدل، المالية، التعليم العالي، وقطاع الأعمال العام.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على استكمال الجهود المتعلقة بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات من خلال تقديم التيسيرات اللازمة وإزالة أى عقبال قد تواجه المستثمرين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المقترحات الخاصة بفض وتسوية عدد من منازعات الاستثمار، بما يحقق الوصول لحلول سريعة وفعالة لها وازالة أى صعوبات أمام استمرار ضخ المزيد من الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.

وقد تم استعراض قضايا تحكيم، وتم التوصل لبعض النتائج الإيجابية في عدد 2 قضية تحكيم، وجاري العمل على تسوية باقي القضايا، وذلك في إطار القواعد المنظمة بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة