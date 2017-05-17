اجتماع موسع لمحلب و4 وزراء لحسم موقف التعديات

اجتمع المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزراء الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وبمشاركة المحافظين وقادة التشكيلات التعبوية ومساعدي وزير الداخلية ومديري امن المحافظات، لاتخاذ كل الإجراءات الخاصة بتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة، وإعداد خطة محكمة وشاملة تضم كافة الجهات المعنية لحضر وإزالة التعديات، والبدء الفوري في تنفيذها بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن والتشكيلات التعبوية التي تدخل في نطاق المسئولية، وذلك خلال المدة التي حددها الرئيس السيسي بحلول نهاية الشهر الجاري وإعطاء تمام التنفيذ.

وتضمن الاجتماع عرض إجراءات الجهات المعنية لتنفيذ وتفعيل تلك التوجيهات واتخاذ إجراءات فورية لحصر كافة التعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها، ومناقشة لكافة الملاحظات التى أبداها المحافظين وجهات الولاية، والإجراءات المقترحة لمنع عودة هذه التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة للدولة باعتبارها ملكا للشعب المصري.

وشدد الاجتماع على التعامل بكل حسم وحزم ضد التعدي على الأراضي أو وضع اليد عليها، وضمان استرداد حقوق الدولة المعتدي عليها، وتوجيهها في دعم جهود التنمية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود الفعالة للجنة استرداد أراضي الدولة في تلقي 17 ألف طلب لتقنين اوضاع المخالفين، واسترداد ما يقرب من 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية و7 الاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، كذلك الجهود المبذولة لإزالة التعديات علي نهر النيل وحرم الطرق والمحاجر غير القانونية.

وأكد الاجتماع حرص الدولة علي مراعاة البعد الاجتماعي وتقديم كافة التسهيلات للجادين من المستثمرين وصغار المزارعين من اجل تقنين أوضاعهم وعدم الإضرار بالأراضي المستصلحة والمزروعة بالمحاصيل المثمرة، دون التفريط في مستحقات الدولة بما يمثله ذلك من قيمة مضافة لدعم الاقتصاد القومي.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من الآليات ومحاور التحرك من بينها حصر جميع الأراضي المخالفة والمتعارف عليها داخل كل محافظة والبدء في أعمال الإزالة الفورية لها، مع استثناء الأراضي المزروعة والمنتجة ومزارع للدواجن المخالفة بعد تقنين أوضاعها، وسرعة إنهاء إجراءات التعاقد وسداد قيمتها من خلال لجان فرعية على مستوى المحافظات.

حضر الاجتماع الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية وكبار قادة القوات المسلحة.