اجتماع موسع لصياغة منهج للتفتيش على شركات السمسرة

شريف عمرتعقد الشعبة العامة للأوراق المالية، والجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA"، اجتماعًا موسعًا، الثلاثاء المقبل، لوضع آلية ومنهج موحد لتنظيم حملات التفتيش التى تجريها الرقابة المالية على شركات السمسرة، وذلك بحضور خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.كانت شعبة الأ

شريف عمر

تعقد الشعبة العامة للأوراق المالية، والجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، اجتماعًا موسعًا، الثلاثاء المقبل، لوضع آلية ومنهج موحد لتنظيم حملات التفتيش التى تجريها الرقابة المالية على شركات السمسرة، وذلك بحضور خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كانت شعبة الأوراق المالية قد وجهت خطاباً لشركات السمسرة، ينص على عقد اجتماعًا موسعًا مع خالد النشار نائب رئيس الهيئة، وبحضور كل من رؤساء الإدارات المركزية للتفتيش على السمسرة، والالزام، والعضوية بداخل الرقابة المالية، لوضع وصياغة منهج مشترك لتحديد آليات تفتيش الرقابة المالية على شركات السمسرة.

وقال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، إن اللقاء مع النشار استكمالاً لدور الجميعات فى عقد لقاءات مع قيادات سوق المال، لتبادل وجهات النظر، موضحًا أن اللقاء يأتى بمبادرة من رئيس الرقابة المالية محمد عمران، لوضع منهج عمل للتفيتش من خلال الاتفاق مع السماسرة.

وأوضح عبدالعزيز، فى تصريحات خاصة لـ “المال”: “سيتم تقديم كافة الاقتراحات من شركات السمسرة لتخفيف إجراءات التفتيش على شركات السمسرة، ووضع نقاط محددة تلتزم الهيئة فى التفتيش عليها”.

وأشار إلى أن عمران أثناء توليه رئاسة مجلس إدارة البورصة، عقد لقاءاً موسعاً بين مسئولى لجنة العضوية فى البورصة، للتعرف على مشكلات شركات السمسرة فى التواصل مع اللجنة.

جدير بالذكر أن الرقابة المالية، أعلنت -مؤخرًا- عن إجراء 153 حملة تفتيش على الشركات العاملة في مجال سوق المال، خلال الشهور العشر الأولى من العام الحالى، منها 41 تفتيش مفاجئ، و36 مهمة تفتيش للتحقق.