اجتماع موسع بالحكومة لبحث تطوير المتحف الكبير والأهرامات

دعاء محمود عقد وزير الآثار خالد العنانى صباح اليوم الأحد، اجتماعا موسعا بالمتحف المصرى الكبير لمناقشة التطورات النهائية لأعمال تطوير منطقة أهرامات الجيزة الأثرية ومشروع بناء المتحف المصرى الكبير قبيل افتتاحه الجزئى فى عام ٢٠١٨.جاء ذلك بحضور كل من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهوري

دعاء محمود



عقد وزير الآثار خالد العنانى صباح اليوم الأحد، اجتماعا موسعا بالمتحف المصرى الكبير لمناقشة التطورات النهائية لأعمال تطوير منطقة أهرامات الجيزة الأثرية ومشروع بناء المتحف المصرى الكبير قبيل افتتاحه الجزئى فى عام ٢٠١٨.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والدكتور فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى واللواء أمير السيد مستشار الرئاسة للتخطيط العمراني، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة والسفير تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق.

وأوضح د. العنانى أن الاجتماع جاء لمناقشة سير العمل فى كل من المتحف المصرى الكبير ومشروع تطوير هضبة الهرم الأثرية والوقوف على آخر مستجدات العمل بهما سعياً لتذليل كل العقبات التى قد تحول دون إتمام العمل فى الوقت المحدد له.

وأكد العنانى أن هذا الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لكل من المشروعين يرجع لاعتبارهما من أهم المشاريع القومية فى مصر حالياً والذين نعمل جميعاً للانتهاء منهما طبقا الجدول الزمنى المحدد لهما، ومن المقرر أن تنتهى أعمال مشروع تطوير هضبة الهرم الأثرية فى نهاية 2017 كما يشهد عام 2018 الافتتاح الجزئى للمتحف المصرى الكبير.

وعقب الاجتماع حرص الحضور على تفقد كل من موقع الإنشاءات بالمتحف المصرى الكبير ثم التوجه إلى منطقة هضبة الأهرامات الأثرية للتفقد على الطبيعة أعمال مشروع تطويره.