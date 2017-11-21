اجتماع مغلق بالشرقية للدخان لإعداد قوائم الأسعار.. وتوقيت التطبيق لم يحدد بعد

مصادر: من الصعب كتابة سعر البيع على العبوات ثبات القيمة لحين نشر القرار بالجريدة الرسمية أحمد اللاهونى كشفت مصادر مسئولة بالشركة الشرقية للدخان عن عقد اجتماع مغلق يضم قيادات "إيسترن كومبانى" لإعداد القوائم النهائية بأسعار الأصناف بعد الزيادة الجديدة التى ستطال السجائر بعد نشر القرار بالجريدة

مصادر: من الصعب كتابة سعر البيع على العبوات

ثبات القيمة لحين نشر القرار بالجريدة الرسمية

أحمد اللاهونى

كشفت مصادر مسئولة بالشركة الشرقية للدخان عن عقد اجتماع مغلق يضم قيادات “إيسترن كومبانى” لإعداد القوائم النهائية بأسعار الأصناف بعد الزيادة الجديدة التى ستطال السجائر بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية.

ووافق مجلس النواب على رفع الضرائب على السجائر بناء على اقتراح الحكومة بمعدلات تتراوح بين 75 قرشا و1.25 جنيه.

ووفقًا للتعديلات الجديدة سترتفع الشرائح الضريبية على السجائر التى تقل عن 18 جنيها الى 3.5 جنيه بدلا من 2.75، وتصل إلى 5.5 جنيه للسجائر التى تتراوح أسعارها بين 18 و30 جنيها، فى مقابل 4.25 جنيه حاليًا، أما السجائر التى يزيد سعرها على 30 جنيها سترتفع الضريبة عليها من 5.25 إلى 6.5 جنيه.

وأكدت المصادر ثبات جميع أسعار الأصناف بالأسواق لحين اعتماد القرار بشكل نهائى ونشره بالجريدة الرسمية، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد تطبيق الزيادة الجديدة حتى الآن.

واستبعدت المصادر، كتابة الأسعار الجديدة على عبوات الدخان، نافية ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية بهذا الشأن.

وقد أعلن عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الثلاثاء أن زيادة ضرائب السجائر التي أقرها مجلس النواب اليوم سترفع إيرادات البلاد بحوالى 4 مليارات جنيه (226.4 مليون دولار) حتى نهاية السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو الماضى.