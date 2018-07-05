اجتماع مصري سوداني للتحضير لقاء اللجنة الرئاسية بالخرطوم في أكتوبر المقبل

متابعاتالتقى وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير عبد الغني النعيم ، اليوم الخميس ، بسفير مصر لدى الخرطوم أسامة شلتوت.ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، استعرض الجانبان نتائج اجتماعات اللجنة القنصلية التي انعقدت مؤخراً بالقاهرة ، حيث أشاد النعيم بتحضيرات الجانب المصري والتي أسهمت في نجاح أعم

متابعات

التقى وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير عبد الغني النعيم ، اليوم الخميس ، بسفير مصر لدى الخرطوم أسامة شلتوت.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، استعرض الجانبان نتائج اجتماعات اللجنة القنصلية التي انعقدت مؤخراً بالقاهرة ، حيث أشاد النعيم بتحضيرات الجانب المصري والتي أسهمت في نجاح أعمالها.

واتفق الجانبان ، خلال الاجتماع ، على تفعيل آليات العمل الثنائي، بما في ذلك اللجنة الفنية التي ستجتمع خلال الفترة القادمة بالقاهرة للتحضير لاجتماعات اللجنة الرئاسية التي ستستضيفها الخرطوم في أكتوبر المقبل.

وأكد الطرفان على مواصلة العمل لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي ، والعمل على ترقية الروابط الاقتصادية والثقافية والإعلامية بين البلدين الشقيقين.