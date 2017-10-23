اجتماع مصرى إسرائيلى أمريكى بشأن الكويز في نوفمبر

هاجر عمرانقال رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة"الكويز" بوزارة التجارة والصناعة ، الدكتور، أشرف الربيع، اليوم الاثنين، إن هناك اجتماعا مصريا إسرائيليا أمريكيا بشأن اتفاقية الكويز في نوفمبر المقبل. وخلال اللقاء الذى عقده فى جمعية رجال الأعمال المصريين، أوضح الربيع،

هاجر عمران

قال رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة”الكويز” بوزارة التجارة والصناعة ، الدكتور، أشرف الربيع، اليوم الاثنين، إن هناك اجتماعا مصريا إسرائيليا أمريكيا بشأن اتفاقية الكويز في نوفمبر المقبل.

وخلال اللقاء الذى عقده فى جمعية رجال الأعمال المصريين، أوضح الربيع، أن الجانب المصرى سيطرح خلال الاجتماع المقبل الذى يشمل رئيس وحدة الكويز الإسرائيلي وممثل الولايات المتحدة الأمريكية مطلب خفض نسبة المكون الإسرائيلى الذى يتعدى حاليا 10%.

وأوضح أن الاجتماع سيتم خلال شهر نوفمبر المقبل.

وكشف الربيع، أنه سيشهد مراجعة كافة الأنشطة التى تمت الفترة الماضية، موضحا أن الاجتماع الأخير تم فى يوليو الماضى بنيويورك.

وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت خلال الاجتماع السابق دخول تكنولوجيا المعلومات فى اتفاقية الكويز وهو ما رحبت به مصر مبدئيا.

وتابع: “الاتفاقية تتيح التجارة بكافة المنتجات ولا تقصرها على قطاعات معينة”.

وأوضح أن ما يعزز فرص قطاع عن آخر هو زيادة الرسوم الجمركية بدون الاتفاقية.