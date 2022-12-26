اجتماع مشترك بين «الغرف التجارية» ووزير الصناعة لضبط الأسعار وتوفير السلع

يُعقد، بعد قليل، اجتماع مشترك بين مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ووزير التجارة والصناعة الدكتور أحمد سمير ليرأس الأخير الاجتماع لمناقشة إجراءات ضبط الأسعار والاستعدادات لمعارض “أهلًا رمضان”، والتي سيتم تبكير موعدها لتبدأ مطلع يناير المقبل.

أكد الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن بنود الاجتماع تتضمن التزام التجار بوفرة المعروض من السلع واستقرار الأسعار، بعد الإفراج عن سلع وخامات من المنافذ بأكثر من 5 مليارات دولار.

وأضاف أن الاجتماع سيتطرق إلى الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع بأية وسيلة واضحة، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتبكير معارض “أهلًا رمضان” بالمحافظات لتوفير السلع بأسعار منخفضة، بدءًا من يناير المقبل، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد كان يفترض أن يلتئم، صباح اليوم، لكن تم تأجيله بناءً على رغبة وزير التجارة والصناعة في الحضور، مضيفًا أنه بناءً على ذلك تقرر تأجيل الإعلان عن السعر العادل لنحو 15 سلعة أساسية ليوم الأربعاء المقبل؛ انتظارًا لنتائج الاجتماع مع الوزير.

ولفت إلى أن أبرز السلع التي تتضمنها قائمة الأسعار هي: السكر والمكرونة والدواجن واللحوم والزيوت والسمن والفول والعدس.