علمت “المال ” أنه تم تحديد موعد مطلع الأسبوع المقبل للاجتماع بمقر الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بين مقاولي الاشغال البحرية وممثلي شركة”بتروتريد ” ، لإيجاد حل سريع لأزمة توقف خدمة استلام المخلفات السائلة من السفن بالموانئ و مناطق الانتظار .

قالت شركة الخدمات البترولية بتروتريد إن رسوم معالجة مخلفات السفن فى موانئ السويس طبقا لأسعار السوق والتكاليف، مؤكدة أنها تسعي إلى إيجاد مدفن صحي قريب من مدينة السويس لتخفيض التكاليف



جاء ذلك ردا على عدد من ملاك ومشغلى الناقلات البحرية العاملين بنشاط استلام و نقل المخلفات البترولية البحرية السائلة الناتجة عن تشغيل السفن والوحدات البحرية بموانئ السويس



وكشفت مذكرات قدمت من هؤلاء العاملين، لهيئة موانئ البحر الأحمر ، و غرفة ملاحة السويس و البخر الأحمر و قطاع النقل البحري، تضررهم من استمرار العمل بتعريفة غير مناسبة تصل إلى 300 جنيها للطن الواحد