اجتماع مراجعة الإدارة العليا لنظام الجودة بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن المواصفات الدولية لنظام إدارة ISO/9001:2015 يشمل مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم المنتجات والخدمات، حيث يعمل نظام إدارة الجودة على ترسيخ مبدأ التحسين المستمر.

كما أن الأيزو 9001 يمكن تطبيقه على أى مؤسسة سواء تعليمية أو غير تعليمية . جاء ذلك أثناء اجتماع مراجعة الإدارة العليا لنظام الجودة طبقاً للمواصفة ISO/9001: 2015، اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو بقاعة مجلس الجامعة. بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة، والدكتور حمدي كمال عطا الله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وأمناء الجامعة المساعدين الأستاذ شريف فاروق والمهندس عادل ألبير ، ومديرو عموم الإدارات المختلفة، وأعضاء وحدة ضمان جودة الهيكل الإدارى بالجامعة. وبمشاركة الشركة الاستشارية ( الشركة العربية) ممثلة فى الاستشاري الدكتور محمد أمين .

يأتي الاجتماع بهدف الوقوف على آخر استعدادات الجامعة ؛ لزيارة مراجعة الجهة المانحة الأسبوع القادم . كما عرض الدكتور ناصر مندور بنود المواصفات ال10 ، لافتاً إلى أهمية الحصول على الأيزو، والتي توفر وجود نظام للعمل بمنهجية قائمة على النظام وليس على الأفراد، ومساعدة الجامعة في تحقيق الإدارة الفعالة لجميع عملياتها وأنشطتها، والتعرف على المخاطر والفرص المحيطة بالجامعة، وتحسين المخرجات من كل العمليات مما يقلل الأنشطة غير الضرورية ، مما ينعكس على قدرة الجامعة على تحقيق متطلبات العملاء (داخل الجامعة – والمجتمع المحيط )، ويزيد من وعي العاملين بالجودة وسرعة الاستجابة للمتغيرات المحيطة، مع وضع خطط تحسين بما يضمن رفع القدرة المنافسة للجامعة.

وحرص الدكتور حمدي عطا الله على توضيح المراحل التي مر بها تطبيق نظام الجودة الأيزو ، مشيراً إلى أنها 8 مراحل هى: التعريف بالأيزو ISO/9001: 2015 ، تحديد الفجوة ، التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، التوثيق ( الوثائق المطلوبة لإنشاء نظام إدارة الجودة) ، تطبيق الوثائق وحفظ السجلات كدليل على التطبيق ، المراجعة الداخلية ، اجتماع مراجعة الإدارة العليا، منح شهادة ISO 9001 بواسطة الجهة المانحة ، موضحاً بعض المصطلحات الهامة الخاصة بالجودة . هذا و قد توصل الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات الهامة… أهمها وضع آلية عمل وتطبيق للتدريب التحويلي، بهدف توزيع العمالة داخل إدارات الجامعة بشكل متكافئ. وبنهاية الاجتماع –

أفاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الهدف من اجتماع مراجعة الإدارة العليا ؛ التأكيد على دعم الإدارة العليا لتطبيق نظام الجودة ، مراجعة الأداء العام للجامعة، توفير الموارد المطلوبة( موارد بشرية- بنية تحتية – بيئة العمل ) ، متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات مع تحسين فعالية نظام إدارة الجودة ( تحسين العمليات أو إدخال عمليات جديدة). ومن جانبه – أوضح الدكتور محمد أمين أن مسئولية ملف الجودة تقع بصفة مباشرة على مدير الإدارة والمدير العام ، مشيرًا إلى أن جامعة القناة لها الريادة بين الجامعات في تطبيق الجودة والحصول على شهادة الأيزو.