اجتماع مؤتمر الجمعيات الثقافية يبحث التحديات المعوقات

علي راشد: اجتمع الشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة مع أعضاء أمانة مؤتمر الجمعيات الثقافية الذي تقيمه الإدارة العامة للجمعيات الثقافية التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة حسين صبرة؛ للوقوف على ما تحقق في دورات المؤتمر السابقة والمعوقات التي قابلها للعمل على تذليلها

علي راشد:

اجتمع الشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة مع أعضاء أمانة مؤتمر الجمعيات الثقافية الذي تقيمه الإدارة العامة للجمعيات الثقافية التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة حسين صبرة؛ للوقوف على ما تحقق في دورات المؤتمر السابقة والمعوقات التي قابلها للعمل على تذليلها.

أشار عامر في مطلع كلمته إلى أنه للوصول إلى مؤتمر يخرج بتوصيات تدعم الثقافة يجب الوقوف على ما تقوم به الجمعيات الثقافية من خدمات للمجتمع وما الذي تنتظره منها ومدى إمكانياتها وكيفية الاستفادة منها لتحقيق أهداف المؤتمر، وكذلك أهدافها وآليات عملها، كما طالب بزيادتها على مستوى الجمهورية مع زيادة الدعم المقدم ماديا ولوجيستيا، كما أثنى على مقترح تحويل المؤتمر إلى مهرجان يتضمن أنشطة الجمعيات الثقافية.

وأوضح عامر أن هناك وزارات أخرى مهتمة بالشأن الثقافي وأن المطلوب توسيع دائرة التعاون معها لاستخدام أقصى طاقة للجمعيات، كما دعا إلى ضرورة التعاون مع المؤسسات الثقافية الأهلية لنشر الثقافة على ألا يكون الهدف من المشاركة الدعاية أو التربح لهذه الجهات.

ونوه عامر إلى ضرورة أن تقام القوافل الثقافية بمشاركة عدد من الرموز الثقافية والفنية الكبيرة للعمل على إيجاد أنشطة تفاعلية لمدة تتراوح من أربعة أيام إلى أسبوع ولا تقتصر على رحلات مكوكية لا تساعد على اكتمال عمل ثقافي محدد.

وخلال الاجتماع اتفق الأعضاء أن يكون عنوان الدورة “الجمعيات الثقافية وسؤال التنوير” على أن توضع المحاور الفرعية بعد الوصول إلى تصنيف الجمعيات والوقوف على الأنشطة التي تقدمها “بالفعل” لتكون داعمة لخدمة المجتمع على أرض الواقع.

وناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه الجمعيات الثقافية وتم الاتفاق على أن يتم تشكيل لجنة مصغرة لبحث التحديات ومن ثم عقد اجتماع مع مسئولي الجهات لتفعيل الدور الحقيقي للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وبخاصة الثقافية منها؛ لتكون شريكاً أساسيا في بناء الدولة المدنية الحديثة، وتماشيا مع سياسة الدولة في الدفع بها قدماً إلى الأمام.