اجتماع لمتابعة أعمال توصيل المرافق لميناء الصيد برشيد

ترأست الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، اليوم، الإجتماع الموسع لمتابعة أعمال توصيل المرافق لميناء الصيد برشيد، وذلك بحضور كل من اللواء/ محمد شوقي بدر – السكرتير العام للمحافظة، و محمد نشأت – رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، و طارق عبد الشافي – رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وهشام بربر – رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، و فايز الجندي – مدير مديرية الإسكان والمرافق وم/ كريمة عاشور – مدير مديرية الطرق والنقل، و محمد زيد – المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد، وممثلي الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة ومسئولى الشركة المنفذة.

استهلت نائب محافظ البحيرة الإجتماع بالترحيب بكافة الحضور، مؤكدة أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلي رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، حيث أنه يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة بالإضافة إلي توفير 4000 فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة) لأبناء المحافظة، والميناء يعد هو الأول من نوعه بمصر ومقام على مساحة 48 ألف م2، مشددة على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بالمشروع.

وتم خلال الاجتماع استعراض أعمال توصيل الصرف الصحي للميناء حيث يوجد عدد 14 مبني مقسمين على 3 خطوط صرف صحي بطول 850 م، ووجهت الدكتورة نهال بلبع، شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستكمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي بالمنطقة المحيطة والمقابلة للميناء، كما وجهت بتغذية الميناء بالمياه وذلك من خط المياه القائم والمار بجوار الميناء، كما تم استعراض أعمال توصيل الكهرباء للميناء حيث تم إعداد المقايسة التقديرية التي شملت مهمات الكهرباء والمحولات والمولدات المطلوبة، وإعادة تعميق عدد من الكابلات المتواجدة بالطريق الجاري رصفه أمام ميناء الصيد.

وأشارت الدكتورة نائب المحافظ، إلي أهمية المشروع نظراً لدوره المأمول فى تنمية الموارد الاستثمارية للمحافظة هذا بالإضافة إلي مستهدفات الدولة الاجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوي المعيشة لدي المواطنين.

مؤكدةً أن كافة أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة هذا فضلاً عن تحقيق المستهدف منه بإعتباره مشروع قومي، مشددة على أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولا بأول وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال.

يأيي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، بالعمل علي تطوير مدينة رشيد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية، وضمن جهود المحافظة للوقوف علي كافة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها.