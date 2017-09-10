اجتماع للرئيس يتطرق للوضع الاقتصادي وزيارتي الصين وفيتنام

خاص ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الوضع الاقتصادي ونتائج زيارتي الصين وفيتنام. جاء ذلك بحسب بيان للرئاسة عقب اجتماع عقد الرئيس وضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية

خاص

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الوضع الاقتصادي ونتائج زيارتي الصين وفيتنام.

جاء ذلك بحسب بيان للرئاسة عقب اجتماع عقد الرئيس وضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير، علاء يوسف المُتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع “تطرق إلى متابعة الموقف الاقتصادي وتطورات سعر الصرف”.

واستعرض محافظ البنك المركزي طارق عامر، خلال الاجتماع “الانعكاسات الإيجابية لاستقرار الوضع النقدي والاقتصادي”، مؤكداً مساهمة النتائج الاقتصادية الجيدة التي حققتها مصر خلال الأشهر الماضية في ثبات واستقرار التصنيفات الدولية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وبرنامج النمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه.

كما استعرض محافظ البنك المركزي الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للشمول المالي بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري برعاية السيد الرئيس ومشاركة 94 دولة يمثلها نحو 1000 شخص من العاملين في المجال المالي.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، منها متابعة نتائج الجولة الآسيوية الأخيرة التي قام بها الرئيس إلى الصين وفيتنام الأسبوع الماضي.

وشدد الرئيس على “أهمية قيام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدولتين خلال الزيارة، والمضي قدماً في دفع التعاون معهما في المجالات المختلفة والاستفادة من خبرتهما في القطاعات التنموية التي حققا بهما تقدماً ملحوظاً، فضلاً عن البدء في تنفيذ المشروعات المشتركة والعمل على تعزيز التبادل التجاري بشكل ملموس مع البلدين خلال الفترة القادمة”.

كما أشار الرئيس إلى “أهمية زيادة مستوى التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة بين مصر والدول الأعضاء في تجمع “بريكس” الذي استضافت الصين قمته الأخيرة، خاصةً في ضوء ما تتمتع به دول البريكس من قدرات اقتصادية كبيرة، وهو ما يتيح آفاق رحبة لتعزيز التعاون معها في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة”.

وتناول الاجتماع المستجدات على الصعيد الإقليمي، وتطورات الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة وما ينتج عنها من تداعيات وتهديدات مختلفة”.

وأكد الرئيس أهمية الاستمرار في المواجهة الحاسمة لمحاولات دعم التنظيمات الإرهابية أو تمويلها أو توفير الملاذات الآمنة لها، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة مواصلة الأجهزة الأمنية التحلي بأقصى درجات التأهب والاستعداد، والاستمرار في التصدي للتهديدات الإرهابية، فضلاً عن تشديد إجراءات الرقابة على الحدود وتأمينها وإحكام السيطرة عليها.