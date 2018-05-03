اجتماع فريق محققين مصري بريطاني لمتابعة قضية مريم مصطفى

متابعاتعرضت بريطانيا فتح قناة جديدة للتواصل تبدأ بعقد اجتماع يشمل "فريقا مصريا وبريطانيا من المحققين" لمتابعة ومناقشة آخر مستجدات التحقيق في قضية مريم مصطفى.وقالت المتحدثة الرسمية باسم السفارة البريطانية لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن عرض فتح هذه القناة للتواصل يأتي من أجل تكث

متابعات

عرضت بريطانيا فتح قناة جديدة للتواصل تبدأ بعقد اجتماع يشمل “فريقا مصريا وبريطانيا من المحققين” لمتابعة ومناقشة آخر مستجدات التحقيق في قضية مريم مصطفى.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم السفارة البريطانية لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن عرض فتح هذه القناة للتواصل يأتي من أجل تكثيف التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا لتحقيق العدالة.

يذكر أن المواطنة مريم مصطفى توفيت الأربعاء 14 مارس الماضي في مدينة نوتنجهام البريطانية جراء اعتداء وحشي تعرضت له على أيدى مجموعة من الفتيات.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري لنظيره البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي عقب وفاة مريم مصطفى على أن هذا الحادث الأليم لا يجب أن يمر دون محاسبة الجناة المسئولين عنه في أسرع وقت، بما في ذلك محاسبة أي مسئول عن تقصير طبي في متابعة حالة الفقيدة منذ دخولها المستشفى فور وقوع الاعتداء