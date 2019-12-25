رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو قال إن المحكمة لا تملك أي سلطة لإجراء هذا التحقيق

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية “عاروتس7″، أن المجلس الوزراي الأمني المصغر في تل أبيب “الكابينت”، سيعقد جلسة طارئة الأحد المقبل؛ للوقوف على قضية فتح تحقيقات ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وأعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، من قبل أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت، أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين، فيما لم يشر البيان إلى مرتكبي الجرائم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.

وبعد إعلان المدعية العامة، رفضت إسرائيل هذا التوجه، حيث أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن المحكمة “لا تملك أي سلطة لإجراء هذا التحقيق”.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإعلان رئيسة الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية، وقالت في بيان: “نرحب بهذا الإعلان، فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة بعد ما يقارب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة في فلسطين”.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية، في عام 2002، كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.