اجتماع عاجل لغرفة التعدين.. الثلاثاء المقبل

نسمة بيومىتستعد غرفة البترول والتعدين بإتحاد الصناعات لعقد اجتماع يوم 28 أغسطس الجارى، لإعداد روشتة متكاملة بمطالب ومقترحات تعديلات قانون التعدين الحالى.وقال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين فى تصريحات لـ«المال»، إن لجنة الصناعة بمجلس النواب خاطبت الغرفة منذ فتر

نسمة بيومى

تستعد غرفة البترول والتعدين بإتحاد الصناعات لعقد اجتماع يوم 28 أغسطس الجارى، لإعداد روشتة متكاملة بمطالب ومقترحات تعديلات قانون التعدين الحالى.

وقال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين فى تصريحات لـ«المال»، إن لجنة الصناعة بمجلس النواب خاطبت الغرفة منذ فترة لتقديم جميع شكاوى المستثمرين فى قطاع المحاجر من القانون الحالى، وتجهيز المقترحات والمطالب الخاصة بتعديلاته.

وتابع: نستهدف فى الاجتماع المرتقب عقده بعد يومين الخروج بردود متكاملة على أى استفسار من اللجنة بخصوص القانون الحالى، ومطالبنا ومقترحاتنا.

يشار إلى أنه تم تعديل قانون المناجم والمحاجر لسنة 1956، وتم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تلك التعديلات خلال عام 2014، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

ولفت أبو بكر إلى أن قطاعات المحاجر والمناجم والملاحات، تمثل ثروة قومية لمصر، ولابد من إصدار قانون ينظم عمليات التعدين على نفس مستوى القوانين المعمول بها على مستوى العالم.

وشدد على أن القانون الحالى لا يحفز على الاستثمار، ولابد من تطويره وتعديله، لتحقيق مستهدفات الحكومة فى جذب استثمارات جديدة بالقطاع.