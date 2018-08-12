اجتماع طاريء للكابينت الإسرائيلي لإستعادة الهدوء في الجنوب

عادل عبد الجوادعقد أعضاء المنتدى السياسي الأمني الإسرائيلي "الكابينت" إجتماعا طارئا منذ قليل ​لمناقشة التصعيد في جنوب اسرائيل والتوتر مع حماس.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه من غير المتوقع أن تتوقف جولات القتال "في ضربة واحدة" ، لكن تبادل الضربات سيس



عادل عبد الجواد

عقد أعضاء المنتدى السياسي الأمني الإسرائيلي “الكابينت” إجتماعا طارئا منذ قليل ​لمناقشة التصعيد في جنوب اسرائيل والتوتر مع حماس.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه من غير المتوقع أن تتوقف جولات القتال “في ضربة واحدة” ، لكن تبادل الضربات سيستمر قائلا:”سوف نستعيد الهدوء إلى الجنوب”.حسبما ورد بصحيفة معاريف الإسرائيلية.

وافتتح نتنياهو اجتماع مجلس الوزراء اليوم بإشارة موجزة إلى التوتر

وقال إن إسرائيل لن توافق على وقف كامل لإطلاق النار. “نحن في خضم حملة ضد الإرهاب في غزة ، هناك تبادل للضربات ، ولن ينتهي بضربة واحدة ، مطلبنا واضح – وقف كامل لإطلاق النار. علي حد قوله.

وأضاف نتنياهو: لدى إسرائيل برامج مميزة يمكن تنفيذها إذا لزم الأمر. “حتى الآن دمرنا مئات الأهداف العسكرية لحماس، هدفنا هو استعادة السلام لسكان الجنوب والمنطقة المحيطة بها ، وسيتم تحقيق هذا الهدف بالكامل “

يوم الخميس الماضي ، عقد مجلس الوزراء ما يقرب من أربع ساعات من المناقشات. في النهاية ، أصدرت اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية تعليماتها إلى الجيش الإسرائيلي بمواصلة العمل بالقوة ضد عناصر حماس.

في غضون ذلك ، تظاهر مئات من سكان منطقة غزة في تل أبيب أمس احتجاجا على وقف إطلاق النار ، وضد قرار الحكومة الموافقة على وقف إطلاق النار وعدم إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد منظمة حماس .