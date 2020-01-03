سيـــاســة

اجتماع طاريء لخارجية النواب لبحث التدخل التركي في ليبيا

تخاطب برلمانات العالم لكشف تهديد تركيا لأمن المنطقة.
ياسمين فواز 1:36 م, الجمعة, 3 يناير 20 1:36 م, الجمعة, 3 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم عبدالكريم درويش، اجتماعًا طارئاً -الأحد المقبل- لبحث اعتزام تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، وستبحث اللجنة الخطوات والإجراءات اللازمة تجاه هذا التصعيد التركى.

مخاطبة برلمانات العالم لتوضيح تهديد تركيا لأمان المنطقة

وأكد درويش أن اللجنة ستعمل على مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الأطلنطى باعتبار أن تركيا عضو بالحلف لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية، وتهديدها للسلم والأمن فى منطقة المتوسط، وما يمكن أن يترتب عليها من آثار تهدد كافة المصالح.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على التواصل مع الاتحاد البرلمانى الدولى ايضا والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وغيرها من المحافل البرلمانية والدولية، وأنها ستتواصل مع كافة ممثلى الدول المعنية.

وأكد درويش على أن تفويض البرلمان التركى لأردوغان بإرسال قوات لليبيا ستؤجج الوضع فى ليبيا.

ولفت إلى أن مصر تعلى من مصلحة الشعب الليبى وتدرس القرارات والخطوات، فى إطار الشرعية الدولية والمصالح العليا للشعب الليبى.

كريم درويش: مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي

وأضاف أن إرسال قوات أجنبية لليبيا ستؤدى لتصعيد عسكرى وتفاقم الأوضاع الليبية، ولن يؤثر فقط على أمن واستقرار ليبيا ولكنه سيؤثر على منطقة المتوسط، مؤكدًا أننها لن تسمح بأي شيء يهدد الأمن القومى المصرى، وأننا نقف كلنا خلف القيادة السياسية المصرية والشعب المصرى يدعم قيادته السياسية الحكيمة.

وشدد على ثقته الكاملة فى قدرة الشعب الليبى الذى ناضل من أجل التحرر الوطنى فى الزود عن سيادته الوطنية والتنصل، ومواجهة محاولات جلب مقاتلين ومرتزقة للداخل الليبى فى محاولة يائسة لتعزيز دور الجماعات والتنظيمات والميلشيات الإرهابية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

البرلمان يقر تعديلات الكيانات الإرهابية والتصالح مع المباني المخالفة رسميا

ياسمين فواز 8:47 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19

نواب «الوادي الجديد» يطلبون بإدراجها ضمن المحافظات الحدودية

صفية حمدي 11:24 م, الأربعاء, 20 نوفمبر 19

برلماني: جماعات الشر تحاول إثارة البلبلة بنشر الشائعات

ياسمين فواز 8:15 م, الخميس, 14 نوفمبر 19

“النواب” يوافق على تشكيل لجنة لمناقشة أسباب غرق الشوارع من الأمطار

ياسمين فواز 4:48 م, الأربعاء, 13 نوفمبر 19

نائب يتقدم باستجواب لعدم تفعيل قانون ذوى الإعاقة

ياسمين فواز 1:22 م, الأربعاء, 6 نوفمبر 19

علي المصيلحي يكشف تفاصيل إضافة الزوجات إلى البطاقات التموينية

ياسمين فواز 4:58 م, الثلاثاء, 5 نوفمبر 19