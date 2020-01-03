اجتماع طاريء لخارجية النواب لبحث التدخل التركي في ليبيا

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم عبدالكريم درويش، اجتماعًا طارئاً -الأحد المقبل- لبحث اعتزام تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، وستبحث اللجنة الخطوات والإجراءات اللازمة تجاه هذا التصعيد التركى.

مخاطبة برلمانات العالم لتوضيح تهديد تركيا لأمان المنطقة

وأكد درويش أن اللجنة ستعمل على مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الأطلنطى باعتبار أن تركيا عضو بالحلف لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية، وتهديدها للسلم والأمن فى منطقة المتوسط، وما يمكن أن يترتب عليها من آثار تهدد كافة المصالح.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على التواصل مع الاتحاد البرلمانى الدولى ايضا والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وغيرها من المحافل البرلمانية والدولية، وأنها ستتواصل مع كافة ممثلى الدول المعنية.

وأكد درويش على أن تفويض البرلمان التركى لأردوغان بإرسال قوات لليبيا ستؤجج الوضع فى ليبيا.

ولفت إلى أن مصر تعلى من مصلحة الشعب الليبى وتدرس القرارات والخطوات، فى إطار الشرعية الدولية والمصالح العليا للشعب الليبى.

كريم درويش: مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي

وأضاف أن إرسال قوات أجنبية لليبيا ستؤدى لتصعيد عسكرى وتفاقم الأوضاع الليبية، ولن يؤثر فقط على أمن واستقرار ليبيا ولكنه سيؤثر على منطقة المتوسط، مؤكدًا أننها لن تسمح بأي شيء يهدد الأمن القومى المصرى، وأننا نقف كلنا خلف القيادة السياسية المصرية والشعب المصرى يدعم قيادته السياسية الحكيمة.

وشدد على ثقته الكاملة فى قدرة الشعب الليبى الذى ناضل من أجل التحرر الوطنى فى الزود عن سيادته الوطنية والتنصل، ومواجهة محاولات جلب مقاتلين ومرتزقة للداخل الليبى فى محاولة يائسة لتعزيز دور الجماعات والتنظيمات والميلشيات الإرهابية.