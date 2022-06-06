اجتماع طارئ واستدعاء الاتحاد.. استياء بـ«رياضة النواب» لانضمام لاعب الاسكواش إلى منتخب إنجلترا

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا طارئًا بحضور ممثلي وزارة الشباب واتحاد الاسكواش؛ للوقوف على أسباب انضمام لاعب الاسكواش محمد الشوربجي، لمنتخب إنجلترا.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات، للمحررين البرلمانيين، أن هناك حالة من الاستياء سيطرت على جميع أعضاء لجنة الشباب، حيث أكد البعض منهم أنهم سيتقدمون بطلبات إحاطة حول أسباب تجنيس لاعب الاسكواش.

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن اللجنة فتحت ملف التجنيس في وقت سابق عندما انضم أحد أبطال رفع الأثقال المصريين لتمثيل دولة قطر، مؤكدًا أن خبر انضمام الشوربجي لمنتخب إنجلترا كان صادمًا للجميع.

وأكد رئيس لجنة الشباب أنه سيتم إعداد تقرير كامل حول تلك الواقعة، وفي حال اكتشاف أي تقصير من المسئولين عن اللعبة في مصر، ستتم محاسبة المسئول، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش تلك الإشكالية في أقرب اجتماع لها.