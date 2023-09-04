اجتماع ساخن بين «الكهرباء» ونادى «الزمالك» لمناقشة أزمة تراكم مديونيات بقيمة 9 ملايين جنيه

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة، أنه من المقرر عقد اجتماع بين شركة «جنوب القاهرة للتوزيع» ونادى «الزمالك» للألعاب الرياضية، لمناقشة الأزمة الحالية بين الطرفين، نتيجة تراكم مديونيات على الأخير لتبلغ 9 ملايين جنيه، وتوقفه عن سداد قيمة الطاقة المستهلكة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ«المال»، أن الاجتماع يأتى بعدما تقدمت الشركة بإنذار للنادى بفصل التيار حال استمرار الامتناع عن السداد، مشيرًا إلى أن النادى يقع فى نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وستتم مناقشة تحديد مصير المديونيات وطرق سدادها.

وأضافت أنه من الممكن قيام شركة جنوب القاهرة بجدولة مستحقاتها لدى الزمالك لمدة معينة، على أن تسدد دفعة مقدمة من المديونيات، وتعمل على جدولة الباقى على أقساط يتم الاتفاق عليها.

وأشارت إلى أن الشركة أنذرت النادى أكثر من مرة بضرورة سداد المستحقات، ما يضعها فى مأزق نتيجة أن المسئولين بها لا يريدون قطع التيار الكهربائى عن النادى الجماهيرى نظراً لمكانته التاريخية والرياضية.

وأوضحت المصادر أن شركة جنوب القاهرة للتوزيع تسعى لتحصيل مستحقاتها لدى الغير فى ظل تزايد أعبائها وثبات أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الجاري، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن «جنوب القاهرة» تستهدف الفترة المقبلة تحصيل مستحقات تتراوح بين 30 إلى 50 مليون جنيه شهرياً، بعد جدولة جزء منها بالقطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية.

وقال إن كبرى الجهات المدينة للشركة هى «القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى» نظراً للاستهلاك الضخم، ولأنها أحد القطاعات الإستراتيجية، مشيراً إلى أن هناك تأكيدا من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بضرورة تحصيل المستحقات والفواتير بشكل مستمر، كما يقوم بمتابعة دورية لذلك.

ويقع فى نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء محافظتا القاهرة والجيزة، ويبلغ عدد مشتركيها حوالى 6.3 مليون، منهم 4.56 مليون بعدادات عادية، و1.68 مليون بأخرى مسبقة الدفع، و7.44 ألف بعدادات ذكية.