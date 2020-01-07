اجتماع رابع لأزمة سد النهضة الإثيوبي لمدة يومين

أعلنت وزارة الري والموارد المائية، أنه سيعقد الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية، والوفود الفنية من الدول الثلاث، «مصر، والسودان، إثيوبيا»، على مدار يومي 8ـ9، يناير الجاري، وبمشاركة البنك الدولي، وذلك لاستكمال المباحثات المتعلقة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة .

ويأتي عقد الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجارى، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولي، في ضوء الاتفاق على عقد أربعة اجتماعات فنية، يتخللهما اجتماعان بالولايات المتحدة، لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.

يشار إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول في إثيوبيا خلال الفترة، 15-16، نوفمبر الماضي، وأيضا الاجتماع الثاني بالقاهرة خلال الفترة2، و3 ديسمبر، إضافة إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر 2019 في واشنطن بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث.

وعقدت الاجتماعات المذكورة سلفا لمناقشة أزمة سد النهضة ، بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، ثم الاجتماع بالخرطوم يومي 20، و21 ديسمبر الماضي.

وتضمنت الاجتماعات عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري، في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020.

وذلك في إطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي.

في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهى آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.