اجتماع رئاسي يتابع تطورات تخفيض الفائدة وعملية سيناء

المال- خاص



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والإسكان، والكهرباء، والداخلية، والبترول، والعدل، والطيران المدني، والري، والتموين، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.



وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع عرض تطورات العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018” في إطار المواجهة الشاملة للإرهاب في كافة أنحاء الجمهورية.



واستعراض ما تم إنجازه حتى الآن سواء فيما يتعلق بملاحقة والقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية، وتدمير أعداد كبيرة من الأوكار والمخازن والأسلحة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من جهد كبير وأدائهم واجبهم المقدس في حماية الوطن والمواطنين بإخلاص وتفانٍ.



وأشار إلى مواصلة الجهود المشتركة للقوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية لضمان التنفيذ الكامل لأهداف العملية العسكرية، فضلاً عن تأمين وحماية المدنيين في مناطق العمليات ومختلف أنحاء الجمهورية.



وذكر السفير بسام راضي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام، حيث عرض محافظ البنك المركزي مستجدات الموقف الاقتصادي والإجراءات الأخيرة بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 1%، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء الضغوط التضخمية والتي أسفرت عن انخفاض معدلات التضخم.



وفي هذا السياق شدد الرئيس على مواصلة التنفيذ المتكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق استدامة النتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل، وانخفاض عجز الموازنة العامة والميزان التجاري والتضخم.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه في إطار المتابعة الدورية التي يقوم بها الرئيس لجهود الحكومة لتوفير السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، تم استعراض الإجراءات الجاري اتخاذها لزيادة عدد منافذ بيع السلع الأساسية بالمحافظات، فضلاً عن إجراءات الرقابة على الأسواق، ومواجهة حالات الخروج على القانون.



كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاعات مختلفة، منها البترول والإسكان وتطوير المطارات، فضلاً عن مشروعات تطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء وغرف التحكم، وكذا الربط الكهربائي مع دول الجوار.





