اجتماع حكومي: المرحلة الأولى من تطوير الموانئ والمنافذ تتجاوز 40 مليون دولار

المال- خاص عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة تطوير وتأمين الموانئ البحرية والمنافذ البرية على مستوى الجمهوريةحضر الاجتماع وزراء التجارة والصناعة، و الطيران المدنى، و المالية، و النقل، ورئيس هيئة قناة السويس رئيس الهي

المال- خاص

عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة تطوير وتأمين الموانئ البحرية والمنافذ البرية على مستوى الجمهورية

حضر الاجتماع وزراء التجارة والصناعة، و الطيران المدنى، و المالية، و النقل، ورئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على اهمية الانتهاء من خطط التطوير والتأمين الخاصة بالموانئ والمنافذ وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، موجهاً بسرعة استكمال المرحلة الثانية من عمليات التطوير والتأمين، ومراجعة الاولويات المتعلقة بتلك المرحلة، ووضع الاطار الزمني للانتهاء منها، أخذاً فى الاعتبار تطبيق أحدث المعايير الدولية لتأمين المنافذ، بما يسهم فى زيادة مستويات التأمين عليها، وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها لكافة المتعاملين

وأكد رئيس الوزراء على اهمية زيادة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فى هذا الصدد، وكذا فيما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية اللازمة بالتعاون مع وزارة المالية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم تنفيذه فى إطار خطة تطوير وتأمين الموانئ والمنافذ، حيث تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 95% من المرحلة الاولى من الخطة، والتى تضمنت توفير مختلف التجهيزات والمعدات واجهزة الفحص اللازمة لزيادة تأمين المنافذ بتكلفة تقدر بحوالى 40 مليون دولار، و250 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بتطوير منفذ السلوم، فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم عدد من ممثلى الجهات المعنية، تكون مهمتها الوقوف على حالة المنفذ ووضع تصور فورى لكافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتطوير المنفذ، بما يسهم فى رفع كفاءته واتاحة المزيد من الخدمات لحركة نقل المسافرين والبضائع من خلاله.