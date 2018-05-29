اجتماع تنسيقي بمطروح لبحث استعدادات عيد الفطر

معتز محمودعقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اجتماعاً للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك و موسم الصيف السياحي هذا العامومن جانبها عرضت نعمة حمدى، مدير إدارة المجالس خطة المديريات والقطاعات الخدمية المختلفة خلال أيام عيد الفطر المبارك، والمتزامن مع بداية موسم الصيف السيا

معتز محمود

عقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اجتماعاً للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك و موسم الصيف السياحي هذا العام

ومن جانبها عرضت نعمة حمدى، مدير إدارة المجالس خطة المديريات والقطاعات الخدمية المختلفة خلال أيام عيد الفطر المبارك، والمتزامن مع بداية موسم الصيف السياحى واستقبال أعداد كبيرة من المصطافين.

ووفق بيان الاجتماع، تم التأكيد على عدم وجود أى عقبات والقضاء على كافة المشكلات ،مع انتهاء مديرية الاوقاف بالاستعداد للعيد من خلال تجهيز 75 ساحة للصلاة مع التأكيد على أهمية الخطاب الدينى المستنير ،وتوفيرخطيب بديل بكل ساحة.

وفى قطاع الصحة، وجه المحافظ لوكيل وزارة الصحة بمتابعة توافر النوبتجيات واستعدادها الدائم من الأطباء والممرضات بأسمائهم بجميع المستشفيات طوال 24 ساعة، والتأكد من توافركافة المستلزمات والأدوية والاجهزة الطبية وتجهيزها.



وفى قطاع التموين، وجه المحافظ إلى مدير عام مديرية التموين باستمرار منافذ بيع السلع الرئيسية بتخفيض 30% طوال أشهر الصيف مع فتح منفذ بقرية رأس الحكمة، وتكثيف الرقابة والمتابعة على المحلات التجارية ومراجعة كميات الدقيق ومواد الوقود و البوتاجاز، مع إحكام السيطرة على الأسعارمع اعلان المواطنين بارقام غرفة عمليات المديرية وهى 4948926-4932009-4932312

وفى قطاع الكهرباء، شدد المحافظ على مراجعة وتأمين التيار الكهربي طوال أيام العيد بجميع المرافق الحيوية بجميع المدن ،خاصة مواتير رفع مياه الشرب على طول الساحل و المستشفيات وغيرها مع مراجعة كافة شبكات الإنارة و التوصيلات لاستيعاب زيادة الأحمال، مع تلقى ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة حلها.



وفى قطاع مياه الشرب، أكد محافظ مطروح القضاء نهائيا على مشكلة نقص مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، مشددا على إعلان المواطنين والمصطافين بمواعيد ضخ المياه والإبلاغ عن أى تغييرات مع توافر نوبتجيات للعمل ومتابعة الطوارئ خلال 24 ساعة.

كما وجه محافظ مطروح إلى رئيس مدينة مرسى مطروح بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والشواطئ مع سرعة إعادة الشئ لأصله فى بعض المناطق ومراجعة أعمال دهانات البلدورات و الأعمدة و الأرصفة و الإنارة الجمالية باعمدة الكورنيش ومدخل المدينة للظهور بالشكل الجمالى والسياحى للمحافظة .

و فى قطاع السياحة، وجه المحافظ بفتح وتجهيز جميع الحدائق والشواطئ بالمجان، وتنظيم الحفلات مع تكثيف عمل لجان متابعة للمرور على كافة الفنادق والمطاعم والمحلات ، وتشديد الرقابة على المطاعم للحفاظ على صحة المواطنين .



من ناحية أخرى، شدد المحافظ على التنسيق بين كافة المديريات المعنية بالالتزام بالمظهر الحضاري والأداء الراقي مع تقديم خدمات متميزة لأهالي المحافظة وزائريها، وتفادى كافة السلبيات وحسن التعامل مع المواطنين