اجتماع تنسيقي بالبحيرة لمتابعة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة استعدادا للانتخابات الرئاسية

تفقدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظ، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد، وفايز الجندي وكيل وزارة الإسكان بالبحيرة، ووهدان السيد مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث .

وتم متابعة سير العمل وإجراء أول اجتماع تنسيقى عبر منظومة الفيديو كونفرانس من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامه العامة مع كافة الجهات المعنية لمتابعة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة ضرورة الالتزام التام من قِبَل الجهات التنفيذية بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة؛ للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف، مشيرة إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

كما أشارت إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود وخطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، وأن تلك المنظومة تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتهدف الشبكة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأكد السكرتير العام أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، تعد نقلة كبيرة وإنجازا لمحافظة البحيرة في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كل المرافق الحيوية والوزارات والهيئات وشدد علي ضرورة الاستعداد الكامل واليقظة التامة لتلقي بلاغات لأي أحداث طارئة والتعامل معها.