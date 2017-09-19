اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب في نيويورك

ياسمين فوازشهد اليوم الثلاثاء نشاطا مكثفا لأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار مشاركته في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وفق بيان للجامعة.وشارك أبو الغيط في هذا الإطار في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والذي عقد به

ياسمين فواز

شهد اليوم الثلاثاء نشاطا مكثفا لأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار مشاركته في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وفق بيان للجامعة.

وشارك أبو الغيط في هذا الإطار في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والذي عقد بهدف تنسيق مواقف الدول العربية تجاه أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا والملفات العربية ذات الأولوية.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن الوزراء استمعوا خلال الاجتماع إلى إحاطة من “غسان سلامة”، المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى ليبيا.

واستعرض سلامة وفق البيان تقييمه لتطورات الأوضاع في ليبيا وأخر نتائج الاتصالات التي يجريها مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية في هذا الصدد، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين هذه الأطراف وتفعيل اتفاق الصخيرات بهدف التوصل إلى تسوية سياسية مناسبة تكفل استعادة كامل عناصر الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأوضح المتحدث أن الوزراء حرصوا على التعرف من المبعوث الدولي على رؤيته لأفق تسوية الأزمة في ليبيا.

وحرص أبو الغيط على الإشارة إلى الأهمية الكبيرة للتواصل القائم حاليا مع المبعوث الأممي في إطار الآلية الرباعية الخاصة بليبيا والتي تضم كلا من الأمين العام والممثلة الأعلى لشئون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والمبعوثين الخاصين للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع شهد أيضا نقاشات هامة بين الوزراء حول عدد من القضايا العربية المحورية وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأكد الأمين العام على أهمية العمل في هذا الإطار من أجل تفعيل ما صدر مؤخرا عن اجتماع المجلس الوزاري العربي في ١٢ سبتمبر الجاري بشأن تشكيل لجنتين من الدول في إطار الجامعة العربية تعنى الأولى بالتحرك من أجل مواجهة الترشيح الإسرائيلي لعضوية مجلس الأمن الدولي للعلمين ٢٠١٩/٢٠٢٠، في حين تختص الثانية بالبحث في سبل التعامل مع التغلغل الإسرائيلي في القارة الإفريقية