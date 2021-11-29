استثمار

اجتماع بين وزير السياحة ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز التعاون

عبر تقنية الفيديو كونفرانس
دعاء محمود 6:39 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 6:39 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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عقد خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع آلان بيلو، نائب رئيس البنك، الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لمناقشة النتائج المستخلصة من استراتيجية التعاون مع مصر، والتوجه الاستراتيجي المستقبلي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتعزيز التعاون مع مصر ودعم جهودها الإصلاحية.

شارك في الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعد الوزير للشئون الفنية، والمستشار الاقتصادي للوزير، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونائب رئيس مكتب البنك بمصر، ومدير إدارة الممتلكات والسياحة بالبنك.

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وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات من بينها وضع آلية للتعاون في مجال تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية وتعزيز الخدمات الميسرة وإتاحتها لذوي الهمم في المواقع السياحية والأثرية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في مجال تعزيز السياحة الخضراء في مصر وخلق منتجات وخدمات صديقة للبيئة والتعاون في مجال التخلص الآمن من النفايات وإعادة تدويرها واستخدام الطاقة المتجددة وغيرها.

يأتي ذلك ضمن حرص الوزارة على رفع الوعي بكافة الأوجه التي تتصل بالسياحة، ما يعد أيضاً من الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتم من خلال إعداد وتنظيم برامج ومبادرات لإلقاء الضوء على أفضل الممارسات التي تتيح للجميع الاستمتاع بمقومات مصر الفريدة لكن بطريقة مسؤولة، لضمان استدامة النشاط السياحي وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصري.

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كما تم مناقشة وضع خطة لتنمية الموارد البشرية من خلال تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالوزارة بالإضافة إلى التعاون في مجال جودة صحة وسلامة الغذاء والنظافة العامة في قطاع الضيافة من خلال تنظيم برامج تدريبية مكثفة للعاملين في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تعاون قائم بين وزارة السياحة والآثار والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في العديد من المجالات من خلال المنحة التى تم توقيع اتفاقها فى يناير 2021، ويوجد تعاون في إعادة هيكلة المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، ووضع خطة لتنمية الموارد البشرية من خلال تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالوزارة.

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بقلم دعاء محمود

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