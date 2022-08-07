اجتماع بين منتجي الألبان ومديرية الزراعة في الإسكندرية لبحث حلول لأزمات السوق

عقدت لجنة منتجى الألبان فى الغرفة التجارية فى الإسكندرية اجتماعاً مع ممثلى مديرية الزراعة بالإسكندرية لمناقشة حلول للأزمة التى تشهدها أسواق الألبان نتيجه تستمرار تفشى مرض الحمى القلاعية وسط عدد من قطعان الماشية التي يتم استخدامها لتوفير الحليب .

عدم استقرار في أسواق الألبان

وأكد عادل غباشى رئيس مجلس إدارة لجنة منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مصانع ومعامل الأجبان تعاني من مشكلة كبيرة هي نقص الألبان فى الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف غباشى خلال التجتماع الذى عقدته اللجنة بمقر الغرفة التجارة بحضور ممثلى مديرية الزراعة بالإسكندرية أن التراجع يعود إلى انتشار بعض الأمراض التي ظهرت بين قطعان المواشي ، وضربت العديد من المزارع وحيوانات صغار المربين بشكل صعب و كبير بما أثر على إنتاج اللبن .

وأشار غباشى إلى أن هناك تراجعا ملحوظا وكبيرا فى كميات التوريد من الألبان التى كان يتم الحصول عليها من الموردين حالياً مقارنة بالكميات التى كانوا يقوموا بتوفيرها من قبل .

وأوضح رئيس مجلس إدارة لجنة منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن المصانع الصغيرة تعتمد على صغار الفلاحين وصغار المربيين فى تدبير إحتياجاتها من اللبن الازم للتصنيع .

ولفت غباشى إلى أن شيكارة الردة أصبح سعرها يبلغ نحو 300 جنيه موضحاً أن كل ذلك ينعكس على ارتفاع أسعار الألبان ، خاصة فى ظل زياده سعر لبن البودرو الذي ينعكس هو الآخر على ارتفاع الألبان.

تفاصيل الأزمة ودور الوزارة

من جانبه أوضح عمرو داود نائب أول رئيس لجنة منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هذا الوضع الحالي ليس على ما يرام، لافتا إلى أن هناك مشكلة فى لبن الشرب الجاموسي وفي لبن التصنيع وهو اللبن البقري .

وأشار داوود إلى أن التطعيمات التي تم منحها للأبقار والجاموس وقطيع المواشي لم تأت بنتيجة ولم تمنعها من الإصابة بالمرض .

وتساءل عمرو داوود عن ما هو دور الوزارة لوقف هذا النزيف وكيف سيعوض كمية القطعان النافقة.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون لوزارة الزراعة دور في وقف النزيف لقطعان الماشية متسائلاً عن الدور الحالي والمستقبلي في ظل التوقعات أن تكون السنة القادمة إذا استمر هذا الوضع لن يكون هناك في الأسواق ألبان سواء للتصنيع أو للشرب .

وأشار النائب الأول لرئيس لجنة منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن المصانع والشركات الصغيرة حالياً لديها مشكلة نتيجة نقص إمدادات الألبان فى الأسواق ،لافتاً إلى أنه من الممكن أن تزيد تلك المشكلة ما ينعكس عليها ويؤدى لظهور بطالة فى القطاع.

بدوره أوضح إيهاب شرابية النائب الثانى لرئيس مجلس إدارة لجنة منتجى الألبان في الغرفه التجاريه بالاسكندريه على أن الفتره الحالية لا توجد فيها كميات متاحه من الألبان في السوق ، لافتاً إلى أن المستهلك أصبح غير قابل لأي زيادة جديدة .

بدوره أكد رامى المنوفي سكرتير لجنه منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أن طبيعة العمل في إنتاج الأجبان أن هناك وفرة في اللبن في الشتاء والربيع ، لافتاً إلى أن بعض المصانع يقوم بغلق المصانع خلال الصيف .

فيما عقب ممثلى مديرية الزراعة بالإسكندرية خلال الاجتماع موضحين أن الدولة اتخذت أجراءات خلال الأشهر الماضية ستظهر نتائجها خلال ثلاث أشهر منها مشروع استصلاح أراضى غرب المنيا والذى سيكون جزء منها لإنتاج الذرة لتخفيض الفجوة فى استيراد الأعلاف للسوق المحلية .

كما أكدوا أنه يجرى التعامل مع تطورات الحمى القلاعية ، لافتين إلى أن هناك توجيهات باستيراد تحصينات جديدة للمرض من الخارج .