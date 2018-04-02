اجتماع بين مصر والسودان وإثيوبيا لاستكمال مفاوضات النهضة

سمر السيد:قال محمد عبد العاطى، وزير الري والموارد المائية، إنه من المقرر أن تشهد العاصمة السودانية الخرطوم يومى الأربعاء والخميس المقبلين، اجتماعاً بين وزراء الرى والخارجية لبلدان مصرو إثيوبيا والسودان، وبحضور رؤساء أجهزة مخابرات تلك الدول.وأضاف عبد العاطي فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذى

سمر السيد:

قال محمد عبد العاطى، وزير الري والموارد المائية، إنه من المقرر أن تشهد العاصمة السودانية الخرطوم يومى الأربعاء والخميس المقبلين، اجتماعاً بين وزراء الرى والخارجية لبلدان مصرو إثيوبيا والسودان، وبحضور رؤساء أجهزة مخابرات تلك الدول.

وأضاف عبد العاطي فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذى عقدته غرفة التجارة الأمريكية صباح اليوم، عن استراتيجية مصر لإدارة الموارد المائية، أن الاجتماع يستهدف بحث استكمال دراسات تأثير سد النهضة على دولتى المصب “مصر والسودان”.

وذكر أن احتياجات مصر من المياه تصل إلى 140 مليار متر مكعب؛ فى حين تبلغ الكميات المتاحة نحو 60 مليارا، مشيراً إلى أن العجز الموجود فى الموارد المائية يجعلنا تحت ضغط لتعظيم كفاءة استغلالها.

ولفت إلى أن مصر تعتبر واحدة من الدول الأعلى كفاءةً فى استغلال المياه فى القارة الإفريقية والعالم.

