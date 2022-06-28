اجتماع بين رئيس الاتحاد المصري للتأمين ونظيره التونسى لمناقشة التعاون المشترك

استقبل اليوم علاء الزهري رئيس الاتحاد المصري للتأمين الحبيب بن حسين رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين وإعادة التأمين (الاتحاد التونسي لشركات التامين) وذلك بمقر الاتحاد المصري للتأمين، وتأتى هذه الزيارة في ظل تعزيز التعاون بين كل من الاتحاد المصري للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين وإعادة التأمين وإيمانا بالتبادل الدائم للخبرات والآراء الفنية المتعلق بسوق التأمين وإعادة التأمين.

والجدير بالذكر انه في عام 2018 تم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

وأسفرت هذه الزيارة عن أهمية تفعيل بنود البروتوكول في مجال التأمين وإعادة التأمين وكافة المهن ذات العلاقة بالقطاع، كما تمت مناقشة اهتمامات الاتحادين بالموضوعات الخاصة بالتامين وإعادة التأمين وسبل التعاون من خلال اللجان الفنية المتخصصة بالاتحادين والتي تم تحديد اجندة اجتماعاتها خلال هذا العام.

كشف علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن سوق التأمين المصري سوقاً واعداً وأن معدل النمو في تزايد ملحوظ كما أشار الى ان التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين وإعادة التأمين سيعود بالنفع علي اسواق التامين بالبلدين.

وأشار الحبيب بن حسين بأهمية الاستفادة من تجارب وخبرات سوق التأمين المصري في مجالات التحول الرقمي، ومقاومة التحايل والغش وأيضاً تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

كما رحب علاء الزهيري بمشاركة الحبيب بن حسين بملتقى شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التأمين والذي سيعقد في شهر أكتوبر القادم بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2 حتى 4 أكتوبر 2022

ويتضمن هذا البروتوكول تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة المسائل الفنية والمالية والتشريعية، وقد تم الاتفاق على اجندة اجتماعاتها خلال هذا العام.

كما تم مناقشة ان التعاون سيشمل الاستفادة من تجارب السوق التونسي في مجال التامين الزراعي والتأمينات متناهية الصغر

وحضر الاجتماع شكيب ابو زيد – الامين العام للاتحاد العام العربي للتامين والذي أكد على تطلع الاتحاد العام العربي للتامين لزيادة اطر التعاون مع الاتحاد المصري للتامين والتجهيز لعدة ندوات مع سوق التامين المصري خلال الدورة الحالية للاتحاد العام العربي للتامين وسيكون من أهمها المعيار المحاسبي الدولي الجديد للتامين – معيار ١٧ وكذلك ندوة خاصة بتأثير تغير المناخ ودور شركات التامين واعادة التامين.