اجتماع بين القيعي وفضل لتحديد الاختصاصات

على المصرى: يعقد المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلى، جتماعًا مع محمد فضل، مدير التعاقدات الجديد بالقلعة الحمراء، للتنسيق حول العديد من الأمور خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم وفقًا لرؤية الجهاز الفني.وكانت لجنة الكرة قد أعلنت اليوم تعيين مح



على المصرى:



يعقد المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلى، جتماعًا مع محمد فضل، مدير التعاقدات الجديد بالقلعة الحمراء، للتنسيق حول العديد من الأمور خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وكانت لجنة الكرة قد أعلنت اليوم تعيين محمد فضل مديرًا للتعاقدات بجانب المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات، كما أعلنت عن تشكيل الجهاز الفني المعاون للفريق الأول لكرة القدم والذى ضم كلا من: محمد يوسف مدربا عاما وقائما بأعمال مدير الكرة، وسامي قمصان مدربًا، وسمير عدلي، مديرًا إداريًا للفريق.