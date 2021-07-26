نقل وملاحة

اجتماع بين الطيران والسياحة والصحة لوضع آلية تنفيذ خطة لجنة التفتيش في المطارات والفنادق

عقد اليوم بمقر وزارة الطيران المدني أول اجتماع للجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء وتضم كل من وزارة الطيران المدني ووزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان والجهات المعنية لوضع آلية لتنفيذ خطة التفتيش الأمني والبيئي بالمطارات والفنادق المصرية مع تقييم…

دعاء محمود 10:38 م, الأثنين, 26 يوليو 21 10:38 م, الأثنين, 26 يوليو 21

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عقد اليوم بمقر وزارة الطيران المدني أول اجتماع للجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء وتضم كل من وزارة الطيران المدني ووزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان والجهات المعنية لوضع آلية لتنفيذ خطة التفتيش الأمني والبيئي بالمطارات والفنادق المصرية مع تقييم الوضع الحالي.

جاء ذلك برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وبحضور الدكتوره غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة وممثلي الجهات المعنية .

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ياتي ذلك في إطار توجيهات الحكومة المصرية بضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات والفنادق والمنشأت السياحية المصرية.


وخلال الإجتماع تم مناقشة كافة الإجراءات الإحترازية والصحية والأمنية والبيئية الموصي بها وتقييم الفترة السابقة ووضع آليه لتنفيذ خطة التفتيش الأمنى والبيئي والتأكد بشكل دائم ومستمر من جاهزية المطارات والفنادق والمنتجعات المصرية والالتزام بكافة المعايير والتوصيات الدولية في هذا الشأن وخاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تزايد كبير في أعداد السائحين الوافدين إلى المناطق السياحية المصرية .

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وفى نهاية الإجتماع تم وضع خطة واضحة للتفتيش الأمنى والبيئي والتأكيد على الإستمرار في التطبيق الحازم لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والحماية البيئية على المطارات وجميع الفنادق لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة والتشديد على تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا .

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بقلم دعاء محمود

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