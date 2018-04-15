اجتماع بين الصناعات الهندسية والمعدنية لإنهاء خلافات الصاج

محمد المهندس: لسنا أعداء ونكمل بعضنا البعض حسن مبروك: التعاقد مع الصناع على شراء منتجهم بالكامل أحمد اللاهونى : تعقد غرفتا الصناعات الهندسية والمعدنية اجتماعًا اليوم بحضور ممثلى الشعب المختلفة لبحث التكامل الصناعى بين منتجى الغرفتين. وقال محمد المهندس، رئي

محمد المهندس: لسنا أعداء ونكمل بعضنا البعض





حسن مبروك: التعاقد مع الصناع على شراء منتجهم بالكامل







أحمد اللاهونى :

تعقد غرفتا الصناعات الهندسية والمعدنية اجتماعًا اليوم بحضور ممثلى الشعب المختلفة لبحث التكامل الصناعى بين منتجى الغرفتين.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى تصريحات لـ”المال”: إن الاجتماع يستهدف حل أى سوء فهم عالق بين منتجى الصناعات الهندسية والمعدنية، مضيفًا “لسنا أعداء ونكمل بعضنا البعض للنهوض بالصناعة.

وأكد رئيس غرفة، أن الاجتماع سينهى أى خلافات وقعت مؤخرًا بين منتجى الصاج المسحوب على البارد ومصنعى الأجهزة الكهربائية بسبب رفض رسوم الإغراق على ورادات الصاج ذات المنشأ الصينى والروسى والبلجيكى.

وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارًا فى 3 إبريل الحالى بإنهاء التحقيقات فى قضية إغراق السوق المحلية بكميات كبيرة من واردات الصاج دون فرض رسوم، رغم توصية قطاع المعالجات التجارية بتطبيقها بعد إثبات تلك الممارسة الضارة.

وأوضح المهندس حسن مبروك، مدير عام مصانع شركة يونيفرسال، أن جميع شركات الأجهزة الكهربائية ليس لديها مانع فى حل الأزمة مع منتجى الصاج من خلال التعاقد على شراء منتجهم بالكامل لدفع أى ضرر مادى قد يقع على الصناعة المحلية.

وأكد أنه لا توجد خصومة بين الطرفين، ورفض شركات الأجهزة الكهربائية لرسوم الإغراق كان بهدف الحفاظ على أسعار المنتجات فى السوق.

يشار إلى أن جهاز المعالجات التجارية ( مكافحة الإغراق سابقا) التابع لوزارة الصناعة والتجارة، بدأ التحقيق فى الاول من يوليو عام 2015 فى الشكوى المقدمة من عدة مصانع محلية بوجود حالات إغراق من منتجات الصاج ذات المنشأ الصينى والروسى والبلجيكى.

وانفردت “المال” فى عددها الصادر بتاريخ 4 إبريل بتوصية جهاز المعالجات التجارية بفرض رسوم إغراق على واردات الصاج المسحوب على البارد ذات المنشأ الصينى والروسى والبلجيكى، بعد أن أكدت التحقيقات ممارسة تلك الدول لسياسة الإغراق فى السوق المصرية.