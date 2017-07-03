اجتماع بين الجبلاية وبريزنتيشن للاتفاق على طريقة سداد عقد الرعاية

علي المصري: يعقد محمد كامل، رئيس شركة بريزنتيشن، راعية الكرة المصرية، اجتماعا بمسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الاتفاق على كيفية سداد باقي المستحقات، عقب فوز الشركة بحق رعاية الكرة المصرية، لمدة خمسة مواسم مقبلة، مقابل 405 ملايين جنيه مصر. وسددت بريزنتيشن، عق

علي المصري:

يعقد

محمد كامل، رئيس شركة بريزنتيشن، راعية الكرة المصرية، اجتماعا بمسئولى

الاتحاد المصرى لكرة القدم، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الاتفاق

على كيفية سداد باقي المستحقات، عقب فوز الشركة بحق رعاية الكرة المصرية،

لمدة خمسة مواسم مقبلة، مقابل 405 ملايين جنيه مصر.

وسددت

بريزنتيشن، عقب فوزها بالمزايدة التاريخية للكرة المصرية، مبلغ 80 مليون

جنيه، فى خزينة اتحاد الكرة المصري، بعد أن حصلت على حق الرعاية، عقب

التنافس مع وكالتي الأخبار، التي عرضت 400 مليون جنيه، والأهرام التي عرضت

375 مليون جنيه.

