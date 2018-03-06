اجتماع برئاسة إسماعيل لمتابعة عدد من المشروعات في مجال المياه

المال- خاص اجتمع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بوزراء الإسكان، و الري، و الزراعة، لمتابعة عدد من المشروعات في مجال المياهوتطرق الاجتماع إلى مشروعات معالجة المياه والصرف الصحي ومحطات المياه الجاري إنشاؤها لتوفير احتياجات المدن الجديدة، فضلاً عن المشروعات التي تقوم ب

المال- خاص





اجتمع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بوزراء الإسكان، و الري، و الزراعة، لمتابعة عدد من المشروعات في مجال المياه

وتطرق الاجتماع إلى مشروعات معالجة المياه والصرف الصحي ومحطات المياه الجاري إنشاؤها لتوفير احتياجات المدن الجديدة، فضلاً عن المشروعات التي تقوم بها وزارة الري لتطهير الترع والمصارف، واستعراض الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة للتعريف بالأساليب الزراعة الحديثة.







ووجه رئيس مجلس الوزراء بوضع تقرير مجمع يتضمن كافة البيانات الخاصة بتلك المشروعات، والموقف التمويلي والتنفيذي لكل مشروع







كما وجه باستمرار وزارة الري في مضاعفة جهودها فيما يتعلق بتطهير الترع والمصارف، بما يضمن وصول كميات المياه المطلوبة إلى كل المقاصد.







وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على الحفاظ على التوازن البيئي في المجاري المائية وفي البحيرات،







من ناحية آخرى، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بقضية التوعية بالاستخدام الرشيد للمياه في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية أن يكون جهد واضح في هذا الإطار، أخذاً في الاعتبار الزيادة المضطردة في الاحتياجات المائية في ضوء عمليات التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

