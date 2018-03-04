اجتماع المحافظين: إنفاق 800 مليار جنيه في 3 سنوات لصالح المشروعات

المال- خاص ـعقد مجلس المحافظين اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء: الشباب، و الإسكان، و الري، والتخطيط، و التنمية المحلية.وفي مستهل الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية نتائج جولته في عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية. ** تكلفة المشروعاتولفت

المال- خاص ـ

عقد مجلس المحافظين اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء: الشباب، و الإسكان، و الري، والتخطيط، و التنمية المحلية.

وفي مستهل الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية نتائج جولته في عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية.

** تكلفة المشروعات





ولفت إلى أنها شملت زيارات الى المشروعات وعقد لقاءات إقليمية مع القيادات التنفيذية بكل محافظة

وأشار إلى أن حجم ما أنفقته الدولة في مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، بلغ نحو 800 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما أدى الى نقلة نوعية في الكثير من المحافظات تنعكس ايجاباً على أبناء تلك المحافظات.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى عدد من المبادرات التي تم تنفيذها بعدد من المحافظات كتجارب يمكن تعميمها في إطار تبادل الخبرات، من بينها تنفيذ تدريب تحويلي للخريجين بالمصانع والشركات والمستشفيات والفنادق، وتنفيذ مشروعات صرف صحي منخفضة التكاليف، وإيجاد موارد ذاتية للمحافظات لتنفيذ المشروعات في بداية العام المالي لحين توفير التمويل الحكومي

ولفت إلى جانب تطوير القرى المنتجة التي تتميز بصناعات حرفية محلية مثل الفخار والخزف والملابس والأثاث لخلق فرص عمل للشباب، فضلاً عن تشجيع الشباب على البحث والابتكار.

وفي إطار متابعة معدلات سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بحث الاجتماع التحديات التي تواجه عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات، سواء لأسباب فنية أو مالية.



** الأولويات



ووجه رئيس الوزراء بإعادة ترتيب بعض المشروعات وفقاً لأولوياتها، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، وزيادة التنسيق بين السادة المحافظين والجهات المركزية للإسراع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات وتذليل العقبات التي تواجهها، وكذلك فيما يتعلق بالاحتياجات المطلوبة للمحافظات في مختلف القطاعات، وفق تقييم شامل لها وفي إطار من تفعيل اللامركزية وزيادة دور المحافظات في عملية التنمية.

وفي هذا السياق وجه رئيس الوزراء بتوفير اعتمادات قدرها 800 مليون جنيه لبعض مشروعات الإسكان في مختلف المحافظات.

كما وجه رئيس الوزراء بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية واللوجستية والبورصات السلعية في مختلف المحافظات، والعمل على تنظيمها على الوجه الأمثل، وتيسير إجراءات منح التراخيص لها وتزويدها بالمرافق اللازمة، وذلك في ضوء ما تساهم به تلك المشروعات من دعم الاقتصاد وإتاحة فرص عمل للشباب.





** مشاكل الري





من ناحية أخرى، فقد تناول الاجتماع العرض الذي قدمه السيد وزير الري حول المشاكل الخاصة بعمليات تطهير الترع والمصارف من القمامة والمخلفات، والآثار السلبية على البيئة وجودة المياه، بما يضع أعباء إضافية على الدولة في عمليات المعالجة والتطهير، حيث تمت الإشارة الى أهمية زيادة التنسيق بين المحافظات ووزارة الري فيما يتعلق بإزالة المخلفات وتوعية المواطنين بعدم التخلص من المخلفات في الترع والمصارف، وكذلك فيما يتعلق بترشيد المياه.





** الانتخابات الرئاسية



وعلى جانب آخر، استعرض المجلس تقريراً حول استعدادات المحافظات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 26/27/28 مارس الجاري.

وتم التأكيد على أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بتدبير اللوجستيات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر، والتأكد من توفير الوسائل اللازمة للتسهيل على المواطنين، وتوفير تسهيلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان الانتخابية، مع مراعاة كبار السن ومتحدي الاعاقة والسيدات، وذلك تشجيعاً للمواطنين على المشاركة في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات للتعبير عن ارادتهم الحرة في الاختيار.





** تعداد السكان



من ناحية أخرى فقد تم خلال الاجتماع استعراض النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت الذي تم على مستوى كافة المحافظات

وتمت الإشارة إلى توفير قاعدة بيانات محدثة تسعى الدولة إلى تعظيم الاستفادة منها في التعرف على المتطلبات، ووضع الخطط والبرامج، واتخاذ القرارات على مستوى كافة الوحدات الإدارية ثم المحافظات، حيث تضمنت نتائج التعداد خصائص السكان وأوضاعهم، عدد المباني والمساكن والمنشآت وأنواعها، وحالة المرافق، والأنشطة الاقتصادية واعداد العمالة بها.

** تطوير الميادين





كما تم استعراض مختلف جوانب منظومة تطوير الميادين في محافظة القاهرة، والتي تقوم على المتابعة الميدانية لتلك الميادين والشوارع المحيطة بها بصورة الكترونية، بما يسهل الاشراف على كافة المرافق والخدمات بها.

وتمت الإشارة الى أنه قد تم تطوير 116 ميدان و138 حديقة و241 شارعاً، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني. حيث تمت الإشارة إلى توفير الاحتياجات من الأجهزة والموارد البشرية لتطبيق المنظومة والتقييم المستمر لها من خلال عدد من المعايير التي تم وضعها والتي تتضمن إزالة المخلفات، ورفع الانشغالات، وتقييم حالة الرصف والإنارة.



** الإزالات





كما تم استعراض موقف الحملات التي تم تنفيذها ضمن إطار المرحلة الثانية من جهود إزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة حتى 31 يناير 2018، والتي تتم على مستوى محافظات الجمهورية، برئاسة المحافظين وبحضور مندوبي الجهات ذات الولاية، وباشتراك عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة المدنية، وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع وقوع أي حالات تعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف.

وتمت الإشارة إلى أن الحملة تتم وفق محددات من أبرزها الحفاظ على التجمعات السكانية المأهولة بالسكان، وعدم إزالة الزراعات من الأراضي المنزرعة مع الالتزام باسترداد هذه الأراضي أو توفيق أوضاعها.

وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الطلبات التي تم تقديمها للتعامل مع ملف إزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة، بما يحفظ حقوق الوطن والمواطن، موجهاً بالإزالة الفورية لأية تعديات جديدة.



** أوضاع الكنائس





كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول الإجراءات التي تمت لتوفيق أوضاع الكنائس أو المباني الخدمية التابعة لها، حيث تمت الإشارة إلى ما تم الموافقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في خطوات دراسة الطلبات المقدمة بما يضاعف عدد الطلبات الي يتم البت فيها شهرياً، ويعطي دفعة قوية لهذا الملف بحيث يتم الانتهاء منها في وقت قياسي.

وتضمنت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أحد المسئولين عن ملف الأصول غير المستغلة بكل محافظة، واستمرار التنسيق مع وزارة التخطيط، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بهذا الملف، لتحقيق الاستفادة المثلى منها.

وفي إطار الاهتمام بتوفير مناخ مناسب للتنمية والاستثمار في الصعيد، وجه رئيس الوزراء بدراسة انشاء مجموعة من الفنادق 3 أو 4 نجوم، بما يشجع على السياحة الداخلية وتلبية احتياجات الاستثمار.

