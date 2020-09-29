اجتماع اللجنة المالية والإدارية لمجلس الشيوخ لاستعراض الاعتمادات المالية

استعرضت اللجنة في مستهل أعمالها ما تم من أعمال التجهيزات النهائية بمقر مجلس الشيوخ، وإجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر لشراء الأصول اللازمة لانعقاده

عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ ، اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020 ، اجتماعا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل عثمان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ وممثل عن وزارة المالية، فضلاً عن السادة أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

واستعرضت اللجنة في مستهل أعمالها ما تم من أعمال التجهيزات النهائية بمقر مجلس الشيوخ، وإجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر لشراء الأصول اللازمة لانعقاده، كما استعرضت مدى توافر وكفاية الإعتمادات المالية لمجلس الشيوخ.

كما استعرضت أيضا اللجنة سبل التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الشيوخ في شأن إدارة الخدمات المشتركة بين المجلسين وأوجه الإستفادة من هذه الخدمات.

ووجه المستشار وزير شئون المجالس النيابية، شكره وتقديره لأعضاء اللجنة وأمانتها الفنية على جهودهم المبذولة في سبيل إنجاز المهام المنوطة باللجنة خلال الآجال المحددة لها.