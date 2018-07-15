اجتماع اللجنة العليا لتنسيق الثانوية العامة يبحث أعداد القبول بالكليات

المال- خاص عقدت اللجـنة العـليا للتنسيق اجتماعًا مسـاء اليوم برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة الأعداد المقترح قبولها فى العام الجامعى 2018/2019 بكليات الجامعات المصرية فى ضوء ظهور نتيجة الثانوية العامة المصرية عام 201

المال- خاص

عقدت اللجـنة العـليا للتنسيق اجتماعًا مسـاء اليوم برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة الأعداد المقترح قبولها فى العام الجامعى 2018/2019 بكليات الجامعات المصرية فى ضوء ظهور نتيجة الثانوية العامة المصرية عام 2018 (الدور الأول) باعتبارها من أهم المعايير التى تؤخذ فى الاعتبار عند تحديد الأعداد المقرر قبولها بالجامعات المصرية.

وأحيطت اللجنة علمًا بتفويض المجلس الأعلى للجامعات للجنة فى بعض الاختصاصات، والتى منها (تحديد الأعداد المقرر قبولها بكليات الجامعات المصرية فى العام الجامعى 2018/2019 والبت فى بدء الدراسة بالكليات الجديدة التى يصدر بها قرارات أثناء أعمال مكتب التنسيق).

كما أحيطت اللجنة بقواعد القبول والتنسيق التى أقرت فى المجلس الأعلى للجامعات والصادر بها القرار الوزارى رقم 2131 بتاريخ 11/6/2018.

ووافقت اللجنة على اعتبار الأعداد المقرر قبولها فى العام الجامعى الماضى أعدادًا استرشادية عند تحديد اللجنة العليا للتنسيق للأعداد المقرر قبولها فى العام الجامعى الجديد مع الأخذ فى الاعتبار أعداد الناجحين فى امتحان الثانوية العامة المصرية عام 2018 (الدور الأول + الدور الثانى).

وأحيطت اللجنة علمًا بالقرارات الوزارية التى صدرت بالموافقة على بدء الدراسة بالكليات الجديدة فى العام الجامعى 2018/2019 مع الأخذ فى الاعتبار تحديد الأعداد المقررة لها فى حدود مقترحات الجامعات فى هذا الشأن، وطبقًا للطاقة الاستيعابية لهذه الكليات.

هذا وقد أعلنت اللجنة العليا للتنسيق استمرارها فى حالة انعقاد دائم خلال أعمال مراحل التنسيق والقبول للعام الجامعى 2018/2019.