سيـــاســة

اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان لحسم اتفاقية تيران وصنافير

ياسمين فواز:تعقد اللجنة العامة للبرلمان اجتماعا مغلقا الأن، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وذلك بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى عليها . وكانت اللجنة التشريعية قد وافقت أمس على الاتفاقية، وأحالتها الجلسة العامة إلى لجنة الدفاع والأمن القومى التى وافقت عليها بأغلبية الأعضاء.