ياسمين فواز:
تعقد اللجنة العامة للبرلمان اجتماعا مغلقا الأن، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وذلك بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى عليها .
وكانت اللجنة التشريعية قد وافقت أمس على الاتفاقية، وأحالتها الجلسة العامة إلى لجنة الدفاع والأمن القومى التى وافقت عليها بأغلبية الأعضاء.
اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان لحسم اتفاقية تيران وصنافير
ياسمين فواز:تعقد اللجنة العامة للبرلمان اجتماعا مغلقا الأن، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وذلك بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى عليها . وكانت اللجنة التشريعية قد وافقت أمس على الاتفاقية، وأحالتها الجلسة العامة إلى لجنة الدفاع والأمن القومى التى وافقت عليها بأغلبية الأعضاء.