اجتماع الفيدرالي الامريكي.. رفع الفائدة متوقع والمستثمرون ينتظرون "الأهم"

بينما تشير مُعظم التوقعات إلى رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، يترقب المستثمرون الكلمة التي سيلقيها جيروم باول رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي، ليقفوا على ما إذا كانت هناك خطط للإبقاء على قوة وتيرة سعر الفائدة، أم سيتم تقليلها في الفترة المقبلة.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وتوقعت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن يتم التصويت على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي الأمريكي، بواقع 0.75 نقطة مئوية في اجتماعه اليوم الأربعاء

رفع سعر الفائدة المتوقع خلال اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأربعاء سيكون هو المرة الرابعة على التوالي بهذه الزيادة الكبيرة، حيث يواصل معركته طويلة الأمد لخفض معدلات التضخم المرتفعة باستمرار في الولايات، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف جديد من 3.75 % إلى 4 % بعد اجتماعها الذي استمر يومين، مما يكثف قبضتها على اقتصاد أثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقعًا في مواجهة تشديد نقدي قوي.

ويأتي القرار المتوقع في اجتماع الفيدرالي الأمريكي، في إطار زيادات هائلة في أسعار الفائدة وسط أدلة متزايدة على أن مشكلة التضخم الأكثر حدة منذ عقود لم تتحسن.

هذا على الرغم من الأدلة التي تشير إلى أن طلب المستهلكين بدأ يهدأ وأن سوق الإسكان قد تباطأت بشكل كبير تحت وطأة أسعار الرهن العقاري المتصاعدة، والتي ارتفعت الأسبوع الماضي فوق 7%.

ارتفاع أسعار المستهلكين

أظهرت البيانات الصادرة منذ اجتماع سبتمبر الماضي تسارع نمو أسعار المستهلكين مرة أخرى عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية أصبحت أكثر رسوخًا

كما لا يزال سوق العمل ضيقًا للغاية، مع نمو قوي للأجور وعودة فرص العمل.

ويرى المحللون أن قرار اجتماع الفيدرالي الأمريكي سينقل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى منطقة “تقييدية”، مما يعني أنه سيؤدي إلى خنق النشاط الاقتصادي بقوة أكبر.

وبالنظر إلى المدى الذي رفع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالفعل – من ما يقرب من الصفر مؤخرًا في مارس – يجري كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين مناقشات عاجلة بشكل متزايد حول متى ينبغي على البنك المركزي الأمريكي إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة، خاصة منذ التغييرات في السياسة النقدية. حان الوقت للتصفية من خلال الاقتصاد.

قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة فكرة التباطؤ “في مرحلة ما” مرة أخرى في يوليو ، وتشير التوقعات المنشورة في اجتماع سبتمبر إلى دعم مثل هذه الخطوة في ديسمبر.

في اجتماع سبتمبر الماضي، توقع معظم المسؤولين أن يصل معدل الأموال الفيدرالية إلى 4.4 % بحلول نهاية العام ، مما يشير إلى تراجع إلى رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة الشهر المقبل.

ويشعر الخبراء الاقتصاديون بالقلق من أنه من خلال إطالة أمد برنامج تشديد السياسة النقدية، يخاطر بنك الاحتياطي الفيدرالي بإحداث انكماش اقتصادي أكثر وضوحًا مما هو ضروري، فضلاً عن عدم الاستقرار في الأسواق المالية.

ويحذر بعض مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن النقاط الساخنة الأخيرة في سوق السندات الحكومية في المملكة المتحدة، والتي تطلبت من بنك إنجلترا التدخل ، تقدم حكاية تحذيرية.

ومع ذلك، سيتعرض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لضغوط لطمأنة الاقتصاديين والمستثمرين بأن إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة لا يعني انخفاضًا في الالتزام بالقضاء على ضغوط الأسعار.

ولتحقيق هذه الغاية، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بدعم ارتفاعات أسعار الفائدة التي تجاوزت مستوى الذروة البالغ 4.6% المخطط له في سبتمبر.