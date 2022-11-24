اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل بديسمبر وسط توقعات بزيادة طفيفة في سعر الفائدة

اتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي- في وقت سابق من هذا الشهر ضرورة تطبيق زيادات أصغر في أسعار الفائدة قريبًا، حيث يعكفون على تقييم تأثير السياسة على الاقتصاد ، وفقًا لمحضر الاجتماع الذي صدر أمس الأربعاء.

وذكر ملخص الاجتماع الذي يعكس التصريحات التي أدلى بها العديد من المسؤولين خلال الأسابيع العديدة الماضية، إلى ارتفاع أسعار الفائدة خلال اجتماع الإحتياطي الفيدرالي المقرر له في الـ14 من ديسمبر المقبل، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية.

وتتوقع الأسواق أن توافق لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد سعر الفائدة على تطبيق سعر فائدة بواقع 0.5 نقطة مئوية في ديسمبر المقبل، بعد أربعة ارتفاعات متتالية قدرها 0.75 نقطة مئوية.

على الرغم من التلميح إلى تحركات أقل حدة في المستقبل، إلا أن المسؤولين قالوا إنهم ما زالوا يرون مؤشرات قليلة على انحسار التضخم.

ومع ذلك، أعرب بعض أعضاء اللجنة عن قلقهم بشأن المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في المضي قدمًا بنفس الوتيرة القوية.

وقال المحضر:”أغلبية كبيرة من المشاركين رأت أن تباطؤ وتيرة الزيادة سيكون مناسبًا في القريب العاجل”.

وأضاف المحضر: “كانت فترات التأخير ونطاق التداعيات غير المؤكدة المرتبطة بتأثيرات إجراءات السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم من بين الأسباب التي تم الاستشهاد بها فيما يتعلق بأهمية هذا التقييم.”

على صعيد متصل أشار المحضر إلى أن الزيادات الصغيرة ستمنح صانعي السياسة فرصة لتقييم تأثير تعاقب زيادات الأسعار. قرار سعر الفائدة التالي للبنك المركزي هو 14 ديسمبر.

متى تنتهي ارتفاعات الفائدة؟

قال العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأيام مؤخراة إنهم يتوقعون تحركًا محتملًا بمقدار نصف نقطة في ديسمبر.

وعلق بيل إنجليش، مسؤول سابق في الاحتياطي الفيدرالي ويعمل الآن في كلية ييل للإدارة. “لقد وصلوا إلى نقطة لا يتعين عليهم فيها التحرك بهذه السرعة. هذا مفيد لأنهم لا يعرفون بالضبط مقدار التشديد النقدي الذي سيتعين عليهم القيام به ،

وأردف إنجليش: “إنهم يؤكدون أن السياسة تعمل مع التأخيرات ، لذلك من المفيد أن تكون قادرًا على المضي قدمًا بشكل أبطأ قليلاً.”

وأظهرت بيانات التضخم مؤخرًا بعض الإشارات المشجعة مع بقائها أعلى بكثير من الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 2٪.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر الماضي بنسبة 7.7٪ عن مستواه قبل عام، وهي أدنى قراءة منذ يناير كانون الماضي.

ومع ذلك، فإن مقياسًا يتبعه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب ، أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5.1 ٪ في سبتمبر ، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن أغسطس وأعلى قراءة منذ مارس.