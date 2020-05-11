رياضة

اجتماع البريميرليج.. أندية الدوري الإنجليزي ترفض اللعب على ملاعب محايدة

القرار ليس نهائيًا
إسلام مصطفى 11:00 م, الأثنين, 11 مايو 20 11:00 م, الأثنين, 11 مايو 20

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أعلنت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، رفضها التام لمقترح رابطة «البريميرليج» بشأن استئناف مسابقة الدوري على ملاعب محايدة خلال الفترة المقبلة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت أندية الدوري الإنجليزي، خلال اجتماع اليوم الأثنين، الذي عُقد بحضور رابطة «البريميرليج» أنها لا توافق على فكرة اللعب على ملعب محايد، بعد موافقة الحكومة على استئناف النشاط الكروي في 1 يونيو.

من جانبه، قال ريتشارد ماسترز، رئيس رابطة الدوري الإنجليزي، إن جميع الأندية ترغب في اللعب على ملاعبها أو خارجها حسب جدول المباريات، وليس ملاعب محايدة.

وأضاف أن هذا القرار ليس نهائيًا ولم يتم اتخاذ أي قرارات بعد، مُبينًا أنهم مستمرون في التشاور بما لا يتعارض مع تعليمات السلطات الحكومية التي تكشف عن قراراتها فيما يتفق ما صحة المواطن واللاعبين والمنظومة بالكامل؛ من أجل سلامتهم.

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بقلم إسلام مصطفى

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