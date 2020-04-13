استثمار

اجتماع افتراضي لكبار مستثمري بريطانيا لبحث التواجد القوي في السوق المصرية

ومَثّل الحكومة المصرية أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري. ومَثّل المملكة المتحدة المبعوث التجاري إلى مصر السير جيفري دونالدسون والسفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز.
سمر السيد 8:53 م, الأثنين, 13 أبريل 20 8:53 م, الأثنين, 13 أبريل 20

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قالت السفارة البريطانية بالقاهرة ، في بيان صحفي، إن كبار المستثمرين البريطانيين عقدوا أول اجتماع افتراضي لمنتدى المستثمرين البريطانيين (BIF) لمناقشة الإجراءات التي اتخذوها للاحتفاظ بتواجدهم القوي في السوق المصري خلال COVID-19.

وأضافت السفارة البريطانية في بيانها أنها تُمثل الشركات مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك النفط والغاز والأدوية والبنية التحتية والتعليم والبنوك.

كما تبادلوا تجاربهم بشأن الأزمة المستمرة وناقشوا كيف يمكنهم الاستجابة بشكل إيجابي.

كما بحثت الشركات الفرص طويلة المدى لتعزيز تواجدها في السوق المصري.

وشملت الشركات المشاركة: BP و Shell و Actis و Bombardier و GSK و IHG و PwC و Vodafone و AstraZeneca و Standard Chartered و Jaguar Land Rover.

وانضم ممثلو الحكومة من البلدين أيضا عن بعد.

ومَثّل الحكومة المصرية أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري. ومَثّل المملكة المتحدة المبعوث التجاري إلى مصر السير جيفري دونالدسون والسفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز.

قال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: “تواجه الشركات في جميع أنحاء العالم تحديات حقيقية بسبب COVID-19”.

وأضاف أنه من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى ، أن نجتمع معًا لمشاركة معرفتنا وخبراتنا.

وتابع أنه يقدم منتدى المستثمرين البريطانيين هذه الفرصة لكبار المستثمرين البريطانيين ، الذين أعلم أنهم سيستمرون في دعم جهود الحكومة المصرية للتغلب على هذا التحدي والحفاظ على تقدم الاقتصاد المصري.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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