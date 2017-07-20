اجتماعات مكثفة لوضع آلية تحصيل ضريبة 20% على السندات

تطبق على توزيعات الأرباح.. مطلع أغسطسشريف عمرعقد مسئولو شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزى اجتماعاً أمس مع مسئولى البنك المركزى ووزارة المالية ومصلحة الضرائب لبحث الإشكاليات القانونية والفنية التى تعرقل تحصيل ضريبة على أرباح السندات، والتى من المرجح بدء تطبيقها مطلع أغسطس.وقال محمد عبدال

تطبق على توزيعات الأرباح.. مطلع أغسطس

شريف عمر

عقد مسئولو شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزى اجتماعاً أمس مع مسئولى البنك المركزى ووزارة المالية ومصلحة الضرائب لبحث الإشكاليات القانونية والفنية التى تعرقل تحصيل ضريبة على أرباح السندات، والتى من المرجح بدء تطبيقها مطلع أغسطس.

وقال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إن المالية تخطط لفرض ضرائب بنسبة 20 % على قيمة توزيعات كوبونات السندات وأذون الخزانة، موضحا أن المفاوضات تدور حول رغبة الوزارة فى تحصيل قيمة الضريبة من المنبع، أى خصم 20 % عند تحويل الأرباح للبنوك، على أن توردها شركة المقاصة لحسابات الوزارة.

وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن اجتماعاً عقد أمس الأول فى اتحاد البنوك لبحث كيفية الوصول إلى توافق وآلية تضمن عدم وجود مشاكل بعد التطبيق، خاصة أن تعاملات السندات تشهد بعض الإعفاءات الضريبية للأجانب، واستثناءات أخرى تتعلق بفترة الاستحواذ على السند وفترة صرف الكوبون سواء كل 3 أو 6 شهور، والتى يجب تداركها وأخذها فى الحسبان.

وأوضح أن اللجان المختصة بالمقاصة تبذل مجهوداً كبيرًا للإعلان عن آلية جيدة لتحصيل ضريبة السندات، على نفس شاكلة النظام الإلكترونى لتوريد ضريبة دمغة التعاملات، والتى تورد يومياً لوزارة المالية، لافتاً إلى أن التحديات الأخيرة حالت دون الإسراع فى تطبيق الضريبة، مرجحا أن يبدأ التطبيق الفعلى لها مطلع أغسطس المقبل على أقصى تقدير.