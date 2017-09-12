اجتماعات مصرية سودانية للجنة المنافذ الحدودية

خاص عقدت اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، لجنة المنافذ الحدودية المصرية السودانية المشتركة، اجتماعاتها التاسعة. وبحثت اللجنة عددا من الموضوعات، على رأسها ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماعات السابقة للجنة وحل كافة المعوقات بهدف تسهيل حركة عبور الركاب والبضائع من وإلى البلدين من خلال المنافذ البر

خاص

عقدت اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، لجنة المنافذ الحدودية المصرية السودانية المشتركة، اجتماعاتها التاسعة.

وبحثت اللجنة عددا من الموضوعات، على رأسها ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماعات السابقة للجنة وحل كافة المعوقات بهدف تسهيل حركة عبور الركاب والبضائع من وإلى البلدين من خلال المنافذ البرية وتعظيم الاستفادة منها.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا تم “من خلال الدخول في شراكات واستثمارات مشتركة في المناطق المجاورة للمنافذ، وتحديد الفرص التي يمكن توفيرها لشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، من الجانبين للاستفادة منها، والاستثمار بها لتحقيق الأهداف المنشودة لتنمية هذه المناطق الواعدة”.

وجاءت اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المنافذ الحدودية، لتؤكد قوة ومتانة العلاقات الأخوية الثنائية المشتركة بين البلدين والتنسيق المستمر علي كافة الأصعدة لتحسين هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وفق البيان

الجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تتميز، بانتظام انعقادها بشكل دوري حيث عقدت تسع دورات متتالية منذ 2011 وحتى الآن.

وحققت عدة أمور أبرزها الانتهاء من رصف وتجهيز الطرق البرية المؤدية للمنافذ من الجانبين وإنشاء وتجهيز منفذين بريين بين البلدين وافتتاحها رسميا، وهما منفذ: قسطل / أشكيت و منفذ أرقى خاصة أن هذه المنافذ الجديدة، تعمل علي حركة النقل البري للأفراد والبضائع بين الجانبين من و إلى الطرفين لتسهيل هذه الحركة، وإزالة كافة العوائق التي قد تؤثر عليها.