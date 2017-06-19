اجتماعات عقب عيد الفطر لدفع الاستثمار بمنطقة قناة السويس

مميش: تنسيق مستمر مع وزارة الاستثمار لحل أى مشكلات تخص المستثمرين سحر نصر: تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة المشروعات بمحور القناةالمال- خاصعقد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه، أمس، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، برئاسة الفريق مهاب مميش، رئيس مجلس إدارة الم

مميش: تنسيق مستمر مع وزارة الاستثمار لحل أى مشكلات تخص المستثمرين

سحر نصر: تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة المشروعات بمحور القناة

المال- خاص

عقد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه، أمس، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، برئاسة الفريق مهاب مميش، رئيس مجلس إدارة المنطقة، وبحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ومحافظي بورسعيد والإسماعيلية والأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة الاقتصادية والقانونية، ونواب رئيس الهيئة.





وأعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن لجنة الاستثمار بالمنطقة تعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لبحث طلبات المستثمرين والعمل على الإسراع وإنهاء إجراءات تنفيذ العديد من المشروعات بالمناطق الصناعية التابعة، وقال الفريق مهاب مميش إن هناك تواصلًا مستمرًّا وتنسيقًا مع وزارة الاستثمار لحل أي مشكلات تخص مستثمري المنطقة الاقتصادية.

وقال الفريق مميش إنه سيتم إزالة التعديات على الأراضي التي استرجاعها والبالغة 5537 فدانًا، وسيتم دراسة كيفية الاستفادة منها وتأمينها بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والقوات المسلحة ووزارة الداخلية، لافتًا إلى أن حجم التعديات المتبقي لا يمثل أكثر من 2% من إجمالي التعديات، ويشملها ملاحة لإنتاج الملح على مساحة 320 فدانًا، وعدد 150 مزرعة سمكية.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن الوزارة تعمل على جذب فرص الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار وإقامة المشروعات بإقليم محور قناة السويس، من خلال عدد من الحوافز التى تضمّنها قانون الاستثمار الجديد، مؤكدة ضرورة تشجيع المستثمرين للاستثمار بالمنطقة، خاصة فى الصناعات التى تهم المجتمع المصرى والتى تلبى احتياجاته وتوفر فرص عمل لأبنائه.

وأكدت الوزيرة ضرورة التواصل بين الوزارة ولجنة الاستثمار بالمنطقة وإزالة أي عقبات، وأضافت أنه سيتم تكثيف الاجتماعات الخاصة بلجنة الاستثمار عقب إجازة عيد الفطر مباشرة لبحث المشروعات المقدمة والإسراع بتنفيذها.

من جانبه عرض اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، ما يتم من مشروعات حالية في شرق بورسعيد والقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية، حيث كشف عن مخطط الطرق من المرحلة الأولى في شرق بورسعيد بطول 60 كم يتم العمل عليها وتطوير مرحلة ثانية بطول 40 كم، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي تنتهي في أكتوبر المقبل، كما سيتم الانتهاء من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقنطرة غرب بطاقة 60 ألف م3 يوميًّا في ديسمبر المقبل، كما عرض المشروعات الجارية والأخرى التي يتم دراستها في المناطق الصناعية بشرق بورسعيد حيث يجرى التفاوض مع إحدى الشركات الإمارتية لإقامة مشروع مجمع صناعي لوجيستي على مساحة 750 ألف م2، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء منطقة صناعات صغيرة ومتناهية الصغر في القنطرة غرب وكذلك مدينة رياضية ومدينة صناعات نسيج وملابس.

فيما قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إنه سيعقد اجتماعًا من أجل توحيد الإجراءات المتبعة بالموانئ في سبيل تحقيق التكامل بين موانئ المنطقة والوزارة.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه بحث مع الفريق مميش استكمال المحادثات مع الجانب الروسي وتنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد.