«اتيكو فارما إيجيبت للأدوية» تشارك في المعرض الطبي الأفريقي «Africa Health ExCon»

شاركت شركة «اتيكو فارما إيجيبت للأدوية »، للأدوية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني « Africa Health ExCon»، الذي انطلقت فعالياته برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو الحالي.

وكشف المهندس وحيد عتيق، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة اتيكو فارما ايجيبت للأدوية، أن شركته تتبني خطة استثماريةطموحة علي مستوي انتاج الأدوية والمحاليل الطبية وتعميق الصناعة المحلية خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف عتيق في تصريحات صحفية علي هامش المعرض ، أن حجم استثمارات المرحلة الأولى من مصنع اتيكو فارما ايجيبت للأدوية في العين السخنة تتجاوز المليار جنيه، إلى جانب التوسعات الجاري تنفيذها خلال 2023/2024 والتي تتضمن إضافة خطوط انتاج جديدة لعدة منتجاتمنها القطرات ذات الاستخدام الواحد والأمبول ” BFS-S.V.P”، مشيرا إلى أنه تم وصول أول دفعة من الماكينات والمعدات اللازمة لتوسعات المرحلةالثانية إلى أرض المصنع ومن المستهدف الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أن « اتيكو فارما ايجيبت للأدوية » تستهدف زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية لتمثل نحو 60% من الإنتاج بنهاية عام 2024،موضحًا أنه يتم التصدير حاليًا إلي 8 دول عربية وأفريقية وأجنبية تشمل ليبيا والأردن والسودان واليمن والعراق وموريتانيا وفنزويلا وبنما.

وأضاف عتيق أن شركته استقبلت خلال مشاركتها الحالية في معرض « Africa Health ExCon»، وفودًا كثيرة من رجال الأعمال الأفارقة، وتمالاتفاق المبدئي علي التعاون المشترك وبدء المناقشات لاستيراد منتجات “ATECO”.

وأكد عتيق أن ريادة شركة “ATECO” في مجال الأدوية والمحاليل الطبية تكمن في قدرتها وحرصها علي إتاحة وتوفير منتجات متميزة عاليةالجودة، متسلحة في ذلك باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية في هذا القطاع.

وكشف أن شركة “ATECO” تخطط لاختراق ودخول منتجاتها إلى عدد من الدول الجديدة ،مرجحًا ارتفاع اجمالي الأسواق التي توجد بها منتجاتنامن المحاليل الطبية الوريدية إلى نحو 15 سوقا بنهاية العام المقبل.

واستطرد حديثه قائلًا : ” نركز علي تكثيف تواجدنا في دول القارة الأفريقية خلال العامين الحالي والمقبل، خاصة أنها اسواق كبيرة ومهمة، مشيراًإلي ضرورة استغلال العديد من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الدولة المصرية مع التجمعات الأفريقية المختلفة مثل الكوميسا والتي تسمح بدخولالمنتجات بإعفاءات جمركية جيدة.

وأكد عتيق أن رغبة الشركة في زيادة التصدير تأتي بالتوازي مع سعي القيادة السياسية إلي تكثيف الصادرات المصرية الي 100 مليار دولار خلالالسنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي يدعم زيادة العوائد من العملات الأجنبية.

م. وحيد عتيق : القطاع الطبي المصري يشهد طفرة كبيرة بدعم من القيادة السيادية

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة ” اتيكو فارما ايجيبت للأدوية ” أن المنظومة الطبية المصرية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات القليلةالماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لاهتمامه بهذا الملف الحيوي، مشددًا علي ضرورة العمل علي توطين الصناعات الهامة في مصروتحديدا صناعة الخامات والمكونات لخفض الاعتماد علي استيرادها من الخارج وتخفيف الضغط علي العملات الأجنبية.

وتابع عتيق : ” ان اجمالي المكون المحلي في منتجات الشركة تصل إلى 35٪؜ وتشمل مواد التعبئة والتغليف وغيرها ، ونستهدف زيادتها خلالالمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن شركة “ATECO” تعد أول و أكبر مصنع في مصر والشرق الأوسط في إنتاج المحاليل الطبية الوريدية بإجمالي 25 صنفا.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد زار مؤخراً مصنع “اتيكو فارما إيجيبت للأدوية، الذي بدأ إنتاجه الفعلي في نهاية عام 2022، ويقام على مساحة نحو 20 ألف م2 بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبطاقة إنتاجية 35 مليون زجاجة محاليلطبية وريدية سنويا.

ويعد مصنع “اتيكو فارما إيجيبت” للأدوية بالعين السخنة، أحدث إستثمارات مجموعة “ATECO” التي تأسست عام 1985، والتي لها باع طويلفي المجال الصناعي في السوق المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن أهمية المعرض والمؤتمر الإفريقي الطبي الثاني “صحة أفريقيا ” Africa Health ExCon ، انطلقت فعالياته تحت رعايةوحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، ترتكز علي تعميق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي الخاص بالقارةالأفريقية، كما يمثل المؤتمر فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرعاية الصحية، وتحرص كبرى الشركات العالمية على المشاركة بهلاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار والتجارة بالقطاع الصحي في أفريقيا.

وتشهد فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، مشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد على 1200 متحدث .