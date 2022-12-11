«اتهمه بالسرقة».. القبض على صاحب مطعم في القاهرة احتجز عاملًا لديه

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صاحب مطعم في محافظة القاهرة ، ارتكب جريمة احتجاز عامل لديه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، بعدما اتهمه بسرقة مواد غذائية أثناء العمل.

كان قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من عامل بمطعم مصاب بكدمات وسحجات، عن تضرره من مدير المطعم محل عمله لاحتجازه داخل المطعم، والاعتداء عليه بالضرب وإكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة على بياض، اعتقادًا منه بسرقة مبلغ مالي، وكذا وجود المفتاح الخاص بالمخزن بحوزته وعقب إطلاق سراحه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المذكور وضبطه أثناء تواجده بالمطعم المُشار إليه، وعُثر بحوزته على 3 إيصالات أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجني عليه.

وبمواجهته اعترف بأنه نظرًا لسرقة المُبلغ كمية من المواد الغذائية ومبلغ مالي اعتدى عليه بالضرب، محدثًا ما به من إصابات وإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة على النحو المشار إليه، ضمانًا لاسترداد قيمة المسروقات.

وبسؤال المجني عليه نفى سرقته للمبلغ المالى والمواد الغذائية، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.